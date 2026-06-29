Μετά την Πελοπόννησο, σειρά παίρνει η Θεσσαλία

Μετά τον… Πελοποννησιακό Πόλεμο (η… μισή κυβέρνηση περιόδευσε σε νομούς της Περιφέρειας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιρροή Σαμαρά), σειρά παίρνει και η… Θεσσαλική Εκστρατεία.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, τεράστιο κυβερνητικό κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε μια Περιφέρεια που… καίει: Τέμπη, ζημιές από την κακοκαιρία Daniel, αγροτικές κινητοποιήσεις, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και Περιφερειάρχης από… την άλλη πλευρά. Όλα αυτά συνθέτουν μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να ανακτήσει το πλεονέκτημα που ιστορικά διέθετε στην Θεσσαλια.

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει τις δικές του περιοδείες και επαφές με τον κόσμο: έτσι, σήμερα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Αιγάλεω, όπου θα συναντηθεί με πολίτες. Όχι, δεν είναι γνωστό αν θα παίξει και τάβλι…

Διαβάστε επίσης

O Τσουκαλάς ανέλυσε τις «10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος»

Η «εξαιρετική» συνάντηση Γκιλφόιλ, Σαμαρά και η ανάρτηση στο Χ

Στην ΕΛΑΣ συζητούν τον Μαντζουράνη για υποψήφιο βουλευτή