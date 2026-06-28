O Τσουκαλάς ανέλυσε τις «10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος»

Tις δέκα προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε άρθρο του στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής».

Αναφέρει ότι «χιλιάδες πολίτες ζουν με τον φόβο ότι μπορεί να χάσουν το σπίτι τους, ενώ το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται» και κατηγορεί τη ΝΔ ότι «έχει επιλέξει συνειδητά την πλευρά των funds και των servicers». Σχολιάζει ότι «η προσπάθειά της να αποφύγει την εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δόσεων του ν. 3869/2010 είναι ενδεικτική» και πως η κυβέρνηση «μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ» αποδέχθηκε το αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων -όπως αναφέρει. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι όμως αφήνει εκτός χιλιάδες δανειολήπτες που απεντάχθηκαν από τον ν. 3869/2010 λόγω παράνομων πρακτικών των servicers.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ θέτουν το ιδιωτικό χρέος στο κέντρο μιας νέας κοινωνικής πολιτικής, με άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα:

«1. Επαναφορά προστασίας κύριας κατοικίας, στα πρότυπα του ν. 3869/2010, με σύγχρονα κριτήρια, αποπληρωμή έως 35 έτη, μειωμένες δόσεις την πρώτη τριετία και κρατική συνεισφορά για ευάλωτους.

2. Προστασία της αναγκαίας αγροτικής γης, ώστε ο αγρότης να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

3. Δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του πριν πωληθεί σε fund, στην τιμή μεταβίβασης.

4. Περιορισμός ευθύνης εγγυητών, ανάλογα με το τίμημα μεταβίβασης του δανείου.

5. Υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με βιώσιμες ρυθμίσεις, αιτιολόγηση και δικαίωμα προσφυγής.

6. Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλιση των 2/3 της επιβάρυνσης στον πιστωτή.

7. Ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ταμεία έως 120 δόσεις, με το 30% άτοκο και να διαγράφεται εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση.

8. Αυστηρές κυρώσεις για καταχρηστικές συμπεριφορές servicers, με πρόστιμα, αστικές κυρώσεις, περιορισμούς στην εκτέλεση και απώλεια τόκων υπερημερίας.

9. Κίνητρα επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες, ώστε το δίκαιο σύστημα να προστατεύει τους αδύναμους και όσους αγωνίζονται να παραμείνουν συνεπείς.

10. Επαναφορά εργαλείων άμυνας του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση, μέσω αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ «ή θα συνεχιστεί ένα μοντέλο όπου ο πολίτης μένει μόνος απέναντι σε funds και servicers ή θα θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο που θα βάζει κανόνες, όρια και κοινωνική δικαιοσύνη» και τονίζει ότι γι’ αυτό «απαιτείται πολιτική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και αποφασιστικότητα». «Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει.

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