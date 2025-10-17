Άγνωστος Στρατιώτης: «Βασίλη Φεύγα, έφυγες» – Σάλος με την αθλιότητα για τους νεκρούς στα Τέμπη, πυρά κατά του στελέχους της ΝΔ

Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε η απίστευτη δήλωση που έκανε στέλεχος της ΝΔ προκειμένου να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να «αποστειρώσει» τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να καλεί τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του κυβερνώντος κόμματος Βασίλη Φεύγα να… φύγει.

Μετά την νίκη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και το κυβερνητικό «μούδιασμα», το στέλεχος της ΝΔ δεν δίστασε να βεβηλώσει τη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών και να επιτεθεί ουσιαστικά στους συγγενείς τους.

Με επίκεντρο τα ονόματα των 57 νεκρών στην τραγωδία των Τεμπών που έχουν γραφτεί στο πλακόστρωτο και τα κεριά που παραμένουν αναμμένα, ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στο Action 24 είπε ότι «δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί (σ.σ. στο μνημείο) είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθεια».

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη να του καρτολογίζει «προκλητική ασέβεια» απέναντι στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Από την Βουλή ο κ. Κόκκαλης, ανέφερε: «Μόλις τώρα πληροφορήθηκα για μια δήλωση του υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος είπε ερωτώμενος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ότι τα παιδιά αυτά στα Τέμπη δεν έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν από κρατικές παραλείψεις. Φεύγα, έφυγες. Φεύγα, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να τον διαγράψετε. Είναι πραγματικά ντροπή», δήλωσε ο κ. Κόκκαλης.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, τόνισε ότι «η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρέωση της πατρίδας μας».

Δριμεία κριτική κατά του γραμματέα του στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και σε ανακοίνωσή του, καλώντας τον να παραιτηθεί από το κυβερνών κόμμα, με αφορμή τις δηλώσεις του.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στο Action 24, για να επιχειρηματολογήσει ότι οι διαμαρτυρίες, όπως των γονέων των θυμάτων των Τεμπών, δεν χωρούν στη πλατεία Συντάγματος είπε: ‘’Τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα’’», σημειώνοντας πως «πρόκειται για μία ακόμη επηρμένη, προσβλητική και ανάλγητη δήλωση από κυβερνητικούς αξιωματούχους για αυτό το έγκλημα».

«Με κάθε ευκαιρία προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών»

«Υπενθυμίζουμε όμως στον κ. Φεύγα ότι οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς 57 νεκρών αλλά και οι επιζήσαντες του δυστυχήματος αναρωτιούνται για ποιον και γιατί έπεσαν οι δικοί τους άνθρωποι. Και είναι το δικό του κόμμα, η δική του κυβέρνηση και ο δικός του πρωθυπουργός που ενορχηστρώνουν τη συγκάλυψη, μπαζώνουν την αλήθεια, αποσιωπούν ευθύνες και παράλληλα, με κάθε ευκαιρία, προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

Ακόμη, αναφέρει: «Η ΝΔ, μετά την νίκη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, έχει επιδοθεί σε μια σειρά από ακραίες και τοξικές συμπεριφορές, ξεκινώντας από την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη την περασμένη Κυριακή για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τις έμμεσες ή άμεσες αναφορές υπουργών, στελεχών και βουλευτών της ότι τα ονόματα των 57 νεκρών πρέπει να σβηστούν, μέχρι τη δήλωση του κ. Φεύγα».

«Θα έδειχνε ευθιξία αν ο Φεύγας έφευγε από τη ΝΔ. Αλλά πώς να φύγει όταν έχουν όλοι, σχεδόν, με τις γνωστές εξαιρέσεις, αυτές τις απόψεις;», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εκπομπή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, σημείωσε ότι «από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί. Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε» και τον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο να τονίζει πως οι νεκροί των Τεμπών «σκοτώθηκαν, κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους στο άνθος της ηλικίας τους λόγω των ευθυνών του ελληνικού κράτους. Έπεσαν γιατί η πατρίδα ευθύνεται για τον θάνατό τους».

Ωστόσο, ο Β. Φεύγας επέμεινε: «Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα… Όπως στο Μάτι. Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Σάλος με την αθλιότητα

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε ότι «τα παιδιά μας τα σκότωσε η πατρίδα», και ότι αν σβηστούν τα ονόματα στο μνημείο, θα τα ξαναγράψει ο ίδιος, ενώ στα social media η δήλωση Φεύγα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με τους χρήστες να μιλούν για απίστευτη χυδαιότητα και βεβήλωση νεκρών.

«Εκεί πέρα (στον Άγνωστο Στρατιώτη) είναι ονόματα νεκρών οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά δεν πέσαν για την πατρίδα», λέει το στέλεχος της ΝΔ Βασίλης Φεύγας.

Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει*, είναι η απάντηση.



Τα παιδιά αυτά…

Απίστευτη χυδαιότητα από τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα:



Νέα βεβήλωση νεκρών από παχύδερμο της ΝΔ:

— «Οι νεκροί των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα».



Οχι, δεν έπεσαν για την πατρίδα, δολοφονήθηκαν από τις…

Ε ναι κύριε Φεύγα μου, άλλωστε είναι γνωστό από χρόνια

"Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει". Στα Τέμπη δολοφονήθηκαν από την Ελλάδα, από τα ατελείωτα λάθη ενός κράτους που αδυνατεί να δείξετε έστω σεβασμό στους νεκρούς του

