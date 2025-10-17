ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

Ο Δημήτρης Κατσικάρης αναλαμβάνει γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο Γιώργος Καρβουνιάρης αναλαμβάνει αναπληρωτής Γραμματέας.

Ο κ. Κατσικάρης είναι δημοσιογράφος και υπήρξε εκδότης εφημερίδων και περιοδικών. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων. Σήμερα είναι περιφερειακός σύμβουλος Πειραιά και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Ο κ. Καρβουνιάρης είναι δημοσιογράφος, με επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 35 χρόνια σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς της Πάτρας καθώς και ως ανταποκριτής ΜΜΕ της Αθήνας.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου- Ηπείρου-Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). Έχει διατελέσει μέλος της Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2022. Ήταν υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.

Διαβάστε επίσης:

Τσιάρας: Συνελήφθη 60χρονος στον Έβρο που επιχείρησε να εισάγει λαθραία εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

Άγνωστος Στρατιώτης: Απίστευτη δήλωση Φεύγα, «τα παιδιά στα Τέμπη δεν έπεσαν για την πατρίδα» – Θύελλα αντιδράσεων (Video)