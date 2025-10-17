Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των απαράδεκτων εκφράσεων του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου κατά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, στη Βουλή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βελόπουλος αναφέρθηκε σε «πατριώτες φερετζέ», εξοργίζοντας τον Καιρίδη που του φώναξε «αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία».

Το σχόλιο του Καιρίδη ανέβασε το αίμα στο κεφάλι του προέδρου της Ελληνικής Λύσης που του εξαπέλυσε χυδαία επίθεση. «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» του είπε, αποκαλώντας τον παράλληλα «χρήσιμο-ανόητο». Οι φωνές διαμαρτυρίας του Δημήτρη Καιρίδη ακούστηκαν μέχρι τους διαδρόμους με τον Κυριάκο Βελόπουλο να συνεχίζει στους ίδιους υψηλούς τόνους.

«Βρε καημένο παιδί, δεν θα γίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτής… Όταν αντιμαχείς με ανόητο, απαντάς ανόητα… πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”», είπε, με την Όλγα Γεροβασίλη να επιχειρεί να πέσουν οι τόνοι.

«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη, θα κατέβω να τον βάλω εγώ…», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος προς την Όλγα Γεροβασίλη και συνέχισε: «Μάζεμα θέλει, που@ τους μαζεύετε, ότι αδέσποτο υπάρχει το μαζεύετε», ανέφερε. Ο Δημήτρης Καιρίδης ζήτησε το λόγο επί προσωπικού αλλά δεν του δόθηκε.

Οι επικρίσεις

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με δημόσια δήλωσή του «στόλισε» για τα καλά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κάνοντας λόγο για μη αρμόζουσα συμπεριφορά.

«Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή την “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…», ανέφερε ο Κακλαμάνης και πρόσθεσε πως:

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε τα τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για απαράδεκτες εκφράσεις και περιμένει από την αντιπολίτευση να τις καταδικάσει.

«Όσο σφοδρή και να είναι η πολιτική αντιπαράθεση, όσα και να θέλει να μας επιρρίψει η αντιπολίτευση, εμείς έχουμε πρόθεση να τα απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναβιώσουμε τις ημέρες ντροπής των προηγούμενων ετών και καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, εκφράσεις» είπε χαρακτηριστικά στον RealFM.

Η υποκρισία

Την ίδια στιγμή ωστόσο που καταδικάζεται -και σωστά- η συμπεριφορά του Κυριάκου Βελόπουλου, στο κυβερνών κόμμα χρειάστηκαν μόλις επτά μήνες, για να δώσει άφεση αμαρτιών στον βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος είχε κάνει χυδαία σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στις 7 Μαρτίου, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και την ώρα που βρισκόταν στο βήμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο βουλευτής της ΝΔ της φώναξε από τα έδρανα να «κάνει κανένα παιδί ή να υιοθετήσει».

Άντε ''κάνε κανένα παιδί''

Την επόμενη μέρα, ο Κυριαζίδης διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία, μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.

Ωστόσο, επτά μήνες μετά ο βουλευτής Δράμας επέστρεψε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ζητώντας και τα… ρέστα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έγινε παραποίηση, είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή, αλλά εκλήφθησαν από τον πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN.

Μάλιστα, ο βουλευτής όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ζητήσει συγγνώμη από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν ξεκάθαρος: «Πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω εντάξει, κατανοητό».

