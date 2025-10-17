search
17.10.2025 10:59

Κατσάδα Κακλαμάνη σε Βελόπουλο

17.10.2025 10:59
Τ΄ αυτί του Κυριάκου Βελόπουλου τράβηξε ο Νικήτας Κακλαμάνης μετά τη χυδαία επίθεση του στον Δημήτρη Καιρίδη από το βήμα της Βουλής κατά τη χθεσινή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τα εθνικά θέματα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής με δημόσια δήλωσή του «στόλισε» για τα καλά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κάνοντας λόγο για μη αρμόζουσα συμπεριφορά.

«Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή την “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης και πρόσθεσε πως: «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε τα τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος χθες αποκάλεσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ «χρήσιμο- ανόητο» και «κακιά» όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε θεωρώντας ότι αμφισβητείται ο πατριωτισμός της ΝΔ.

