ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.10.2025 13:23

Αιχμή Μητσοτάκη για την αμφισβήτηση στη Δικαιοσύνη, με πολλούς αποδέκτες…

17.10.2025 13:23
Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, αμφισβήτηση που αποτυπώνεται και σε δημοσκοπήσεις, όπου οι πολίτες πλειοψηφικά δηλώνουν ότι δεν την εμπιστεύονται, υπογράμμισε ότι υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Οι πιθανοί αποδέκτες

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, είχε ασκήσει δριμεία κριτική – χωρίς να την αναφέρει – στην κυβέρνηση για το πώς διαχειρίζεται τους θεσμούς, λέγοντας ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση».

Την ίδια μέρα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, είχε σημειώσει ότι «δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά», προσθέτοντας ότι «από την άλλη μεριά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έδωσε την εντύπωση ότι διατυπώνει μια γνώμη που εναρμονίζεται με την αρχική βούληση της κυβέρνησης και όταν διαγράφεται η γνωστή καμπύλη και η βούληση της κυβέρνηση αλλάζει ριζικά, τότε και η Δικαιοσύνη προσαρμόζεται με κάποιον τρόπο».

Και, βέβαια, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δηλώσει ότι «η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί και θέλω να σας πω, γιατί καλό είναι να φωτογραφίζουμε πράγματα, ότι αυτή η έκρηξη αντισυστημικότητας είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων απέναντι στους θεσμούς».

