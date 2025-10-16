«Βόμβες» Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση»

Για θεσμική απομείωση της Δικαιοσύνης, όσον αφορά στους χειρισμούς της για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, έκανε λόγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επιρρίπτοντας την ευθύνη πρωτίστως στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στο ERTNews, o πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην αδιανόητη σιδηροδρομική τραγωδία, υπογράμμισε ότι «δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά».

Παράλληλα, ωστόσο, άφησε αιχμές και για την ηγεσία της Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι «από την άλλη μεριά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, έδωσε την εντύπωση ότι διατυπώνει μια γνώμη που εναρμονίζεται με την αρχική βούληση της κυβέρνησης και όταν διαγράφεται η γνωστή καμπύλη και η βούληση της κυβέρνηση αλλάζει ριζικά, τότε και η Δικαιοσύνη προσαρμόζεται με κάποιον τρόπο».

Στο ίδιο μοτίβο, ο Ε. Βενιζέλος επισήμανε ότι «οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο: η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζει μια δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλίου και των Ανεξαρτήτων Αρχών, καταγράφεται κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι σοβαρός και παραγωγικός ο ρόλος των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παρότι υπάρχει δημοσιονομική ασφάλεια, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα μη παραγωγική και μη ανταγωνιστική, ενώ η προοπτική για πραγματική ανάπτυξη «είναι πολύ αχνή». «Έχουμε ένα κράτος κουρασμένο, ένα πολιτικό σύστημα εξαντλημένο και μια κοινωνία που έχει απωλέσει την πίστη της στη δυνατότητα αλλαγής», σημείωσε χαρακτηριστικά, και τόνισε ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές». «Η Ελλάδα δεν έχει μόνο πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα. Έχει πρόβλημα νοήματος, συνοχής και θεσμικής πίστης. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο όλων», είπε, εκτιμώντας ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» και ότι δεν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Με αφορμή και τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, ο Ε. Βενιζέλος επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά ζητήματα. «Η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κύρια απουσία συναίνεσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής», είπε, καλώντας σε ειλικρινή και σοβαρό εθνικό διάλογο για τα ελληνοτουρκικά, ενώ εκτίμησε ότι η Άγκυρα, εφόσον επιθυμεί να παραμείνει κοντά στην Ευρώπη, «θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις» και δεν θα επιδιώξει την ένταση με την Ελλάδα.

Αναλύοντας το παγκόσμιο περιβάλλον, ο κ. Βενιζέλος προειδοποίησε ότι η Δύση ως πολιτική οντότητα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, καθώς «ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχεται την ηγεσία της Δύσης παρά μόνο εφόσον οι σύμμαχοι συμμορφώνονται με τους όρους του». «Ζούμε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν πλέον κοινοί κανόνες, ούτε σταθερά πρωτόκολλα. Όλα ρευστοποιούνται – οι ισορροπίες, οι αξίες, οι θεσμοί», σημείωσε, εκτιμώντας ότι προς το παρόν «κερδισμένοι εμφανίζονται οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ».

Διαβάστε επίσης:

Αναστάτωση στη Βουλή: Λιποθύμησε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως