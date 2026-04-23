ΕΟΦ: Προσοχή σε κάψουλες αδυνατίσματος με επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στους καταναλωτές που λαμβάνουν φάρμακα για το αδυνάτισμα, καθώς κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα προϊόν υπό τη μορφή κάψουλας που περιέχει επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες.

Αναλυτικά ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην διακίνηση του προϊόντος 4S (κάψουλες) που προωθείται για την απώλεια βάρους. Όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας, το προϊόν αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα.

Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

