ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:30
ΕΟΦ: Προσοχή σε κάψουλες αδυνατίσματος με επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στους καταναλωτές που λαμβάνουν φάρμακα για το αδυνάτισμα, καθώς κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα προϊόν υπό τη μορφή κάψουλας που περιέχει επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες.

Αναλυτικά ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην διακίνηση του προϊόντος 4S (κάψουλες) που προωθείται για την απώλεια βάρους. Όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας, το προϊόν αυτό περιέχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα.

Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Διαβάστε επίσης:

Στυτική δυσλειτουργία με πρόωρη εκσπερμάτιση: Ποιες είναι οι αιτίες που «ρίχνουν» τις μετοχές στον έρωτα – Υπάρχει θεραπεία;

Αττικό Νοσοκομείο: Εγκαίνια δυο νέων κτηρίων με στόχο να μπει τέλος στα «ράντζα»

Χρηστικός οδηγός για να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας – Ποιες είναι οι συστάσεις των Ελλήνων ερευνητών

ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

REAL ESTATE

«Scarface»: Πωλείται η θρυλική έπαυλη για 237 εκατ. δολάρια – Η σύνδεση με τον Νίξον (Photos)

ΥΓΕΙΑ

ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

