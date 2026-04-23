ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

Ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Τζον Φέλαν απομακρύνθηκε από τη θέση του την Τετάρτη, εν μέσω εντάσεων με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της ναυπηγικής και τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Φέλαν θα αποχωρούσε «αμέσως» – μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση που ήρθε ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πραγματοποιεί αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Χέγκσεθ είχε συνομιλία με τον Τραμπ και ενημέρωσε τον Φέλαν ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή θα απολυόταν, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Χέγκσεθ συμφώνησαν ότι απαιτείται νέα ηγεσία στο Πολεμικό Ναυτικό», δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για τις υπηρεσίες του στο Υπουργείο και στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πάρνελ σε ανάρτησή του στο X. «Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες. Ο Υφυπουργός Χουνγκ Κάο θα αναλάβει καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτικού».

Δυσαρέσκεια

Η ανακοίνωση προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη λόγω της χρονικής στιγμής που έγινε, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή της διέλευσης ιρανικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναγκάσει 31 σκάφη να επιστρέψουν στο λιμάνι τους και έχουν επίσης επιβιβαστεί σε δύο πλοία. Διαφορες πηγές ανέφεραν στο CNN ότι υπήρχε ένταση εδώ και μήνες μεταξύ του Φέλαν και του Χέγκσεθ, ο οποίος πίστευε ότι ο Φέλαν προχωρούσε πολύ αργά στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη ναυπήγηση νέων πλοίων και ήταν επίσης ενοχλημένος από την άμεση επικοινωνία του Φέλαν με τον Τραμπ, την οποία ο Χέγκσεθ θεωρούσε ως απόπειρα να τον παρακάμψει.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ήθελε επίσης να αναλάβει τον έλεγχο σημαντικών αρμοδιοτήτων για τη ναυπηγική και τις προμήθειες του Πολεμικού Ναυτικού, ένα έργο που συνήθως εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Φέλαν. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τα ζητήματα αυτά έφτασαν στο αποκορύφωμά τους κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Χέγκσεθ για τη ναυπηγική στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Ο Τραμπ, ο οποίος ο ίδιος ήταν απογοητευμένος από την αργή πρόοδο στη ναυπηγική, πείστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ο Φέλαν έπρεπε να αντικατασταθεί, και αυτός και ο υπουργός Άμυνας του αποφάσισαν να τοποθετήσουν κάποιον που θα κινούνταν πιο γρήγορα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η μοιραία συνάντηση με Τραμπ

Ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ να «το φροντίσει», επειδή ο Φέλαν είναι υφιστάμενος του υπουργού Άμυνας. Ο Χέγκσεθ έστειλε ένα μήνυμα στον Φέλαν ενημερώνοντάς τον ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή θα απολυόταν, είπε ο αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος ανέφερε, ωστόσο, ότι ο Φέλαν δεν φαινόταν να πιστεύει ότι ο Τραμπ γνώριζε το μήνυμα, και σύντομα άρχισε να τηλεφωνεί σε άλλους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ρωτώντας αν είχαν ακούσει ότι του είχε ζητηθεί να παραιτηθεί και αν γνώριζαν αν ο πρόεδρος ήταν ενήμερος για αυτό. Περίπου εκείνη την ώρα ο Πάρνελ εξέδωσε τη δήλωση, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου είπαν στον Φελάν ότι η απόφαση ήταν του Τραμπ, ανέφερε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, ο Φελάν εξακολουθούσε να αναζητά επιβεβαίωση από τον ίδιο τον πρόεδρο ή από κάποιον στενό του συνεργάτη, πηγαίνοντας στο Λευκό Οίκο και αναζητώντας αξιωματούχους με τους οποίους είχε σχέσεις, ρωτώντας τους αν είχαν κάποια πληροφορία, ανέφερε ο αξιωματούχος. Ο Φελάν ζήτησε στη συνέχεια να συναντηθεί με τον Τραμπ και ο πρόεδρος τον συνάντησε για λίγο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Φελάν είχε χάσει τη θέση του.

Επιχειρηματίας και χρηματοδότης

Ο Φελάν είναι επιχειρηματίας χωρίς προηγούμενη στρατιωτική θητεία· αυτός και η σύζυγός του είχαν συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία του Τραμπ πριν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του ως υπουργού Ναυτικού το 2025. «Ο Τζον θα είναι μια τεράστια δύναμη για τα μέλη του Ναυτικού μας και ένας σταθερός ηγέτης στην προώθηση του οράματός μου για την Αμερική Πρώτα», είπε ο Τραμπ τότε. «Θα θέσει τα συμφέροντα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πάνω από όλα τα άλλα».

Η αποχώρηση του Φέλαν είναι η πρώτη μεταξύ των υπουργών των ενόπλων δυνάμεων που διορίστηκαν υπό τον Τραμπ. Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, έχει απομακρύνει πολλούς ανώτερους αξιωματικούς σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις από τότε που ανέλαβε τα ηνία στο Πεντάγωνο. Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έρχεται την ίδια εβδομάδα που πραγματοποιούνταν μια σημαντική ετήσια ναυτιλιακή διάσκεψη – η ετήσια διάσκεψη «Sea Air Space» της Navy League – λίγο έξω από την Ουάσιγκτον. Ο Φέλαν και άλλα ανώτερα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού παρευρέθηκαν και μίλησαν στη διάσκεψη.

Μπλεγμένος (;) και με Έπσταϊν

Το CNN είχε αποκαλύψει ότι το όνομα του Φελάν εμφανιζόταν σε ένα κατάλογο επιβατών που έδειχνε ότι το 2006 είχε πετάξει με το αεροπλάνο του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Ο κατάλογος έδειχνε ότι ο Φελάν πέταξε μαζί με τον Έπσταϊν, αρκετούς άλλους χρηματοδότες και έναν επιβάτη που φαινόταν να είναι ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, στενός συνεργάτης του Έπσταϊν ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022.

Ένας στενός φίλος του Φέλαν είπε ότι είχε προσκληθεί να πετάξει με το αεροπλάνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bear Stearns, Τζίμι Κέιν, ο οποίος πέθανε το 2021. Ο Φέλαν δεν γνώριζε ότι θα πετούσαν με το αεροπλάνο του Έπσταϊν μέχρι που έφτασαν, είπε ο στενός φίλος, και ο Φέλαν δεν μίλησε ούτε αλληλεπίδρασε ξανά με τον Έπσταϊν.

