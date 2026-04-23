ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:34
23.04.2026 10:00

Η Τουρκία πέρασε νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social για άτομα κάτω των 15 ετών

social_media

Το κοινοβούλιο της Τουρκίας ψήφισε νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.

Πέρασε κατά πλειοψηφία χθες το βράδυ όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε άτομα κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται η εγγραφή σε πλατφόρμες των social media και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών, ενώ «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να παρέμβουν εντός μίας ώρας από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανέφερε το Anadolu.

Στα ίδια χνάρια Ελλάδα και Γαλλία

Αρκετές χώρες συζητούν την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την καθιέρωση μιας «ημέρας εκτός σύνδεσης» κάθε μήνα για τους νέους, ώστε να μπορούν να επανασυνδεθούν με το διάβασμα ή τον αθλητισμό, «τη ζωτικότητα της πραγματικής ζωής», ενόψει μιας ευρωπαϊκής συνάντησης «συντονισμού» για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες 12 χωρών της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) συζήτησαν έναν παρόμοιο περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό αντιπροσωπεύει διπλάσιο αριθμό χωρών που αρχικά προσφέρθηκαν εθελοντικά να το πράξουν το περασμένο φθινόπωρο, γεγονός που δείχνει ότι το μέτρο «κερδίζει έδαφος», σημείωσε με ικανοποίηση ο Γάλλος πρόεδρος.

Και η Ελλάδα θα φέρει σε ψήφιση το επίμαχο νομοσχέδιο εντός του χρόνου, με την προοπτική να τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2027.

google_news_icon

tourismos-new
DENDIAS_AGIOS_GEORGIOS
tsipras lamia 88- new
train 2 new
thessaloniki new
benitez pao
kriti-43xroni-eksot-neo
dolofonia new
kalxthu
karamanlis-78234
tourismos-new
DENDIAS_AGIOS_GEORGIOS
tsipras lamia 88- new
