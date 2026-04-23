Ευθανασία: Μια υγιής 56χρονη μεταβαίνει στην Ελβετία για να βάλει υποβοηθούμενο τέλος στη ζωή της

Μια Βρετανίδα που δεν πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια ταξιδεύει στην Ελβετία για να τερματίσει τη ζωή της σε κλινική υποβοηθούμενης ευθανασίας, μετά τον θάνατο του μοναδικού της γιου – γεγονός που την καθιστά την πρώτη που μιλά ανοιχτά για αυτό το ταξίδι πριν ακόμη πραγματοποιηθεί.

Η Γουέντι Ντάφι, 56 ετών, πρώην εργαζόμενη στον τομέα της φροντίδας από το Γουέστ Μίντλαντς, έχει πληρώσει 10.000 λίρες για να τερματίσει τη ζωή της στην Pegasos, μια ελβετική κλινική υποβοηθούμενης ευθανασίας, μετά την απώλεια του γιου της Μάρκους, 23 ετών, πριν από τέσσερα χρόνια. Παρά τα χρόνια θεραπείας και τη λήψη αντικαταθλιπτικών, δεν κατάφερε να συμβιβαστεί με τον θάνατό του.

Μιλώντας λίγες μέρες πριν από τον θάνατό της, η Γουέντι δήλωσε σε βρετανικά ΜΜΕ: «Δεν θα αλλάξω γνώμη. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για σένα, γλυκιά μου. Θα είναι δύσκολο για όλους. Αλλά θέλω να πεθάνω, και αυτό είναι που θα κάνω. Και θα έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου όταν το κάνω, οπότε σε παρακαλώ να χαρείς για μένα. Η ζωή μου, η επιλογή μου. […] Δεν μπορώ να περιμένω».

Η απώλεια

Η Ντάφι διηγήθηκε πώς έχασε τον Μάρκους υπό οδυνηρές συνθήκες πριν από τέσσερα χρόνια. Ο νεαρός είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ ενώ έτρωγε ένα σάντουιτς, με πονοκέφαλο μετά από μια βαριά βραδιά έξω. Λίγο μετά, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. «Είχε μελανιάσει», είπε. «Σκέφτηκα: “Είναι η καρδιά του”».

Η Γουέντι, που έχει ιατρική εκπαίδευση, έβαλε τον Μάρκους στο πάτωμα και άρχισε να του κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, φωνάζοντας για βοήθεια. Έφτασαν οι διασώστες και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου ήρθε η χειρότερη είδηση: βρέθηκε μισό ντοματάκι κολλημένο στην τραχεία του. Χρειάστηκε ειδικός εξοπλισμός για να το αφαιρέσουν.

Η Γουέντι έμεινε μαζί του για πέντε ημέρες πριν αποσυνδεθεί η μηχανική υποστήριξη. Τα όργανά του δωρήθηκαν για μεταμόσχευση. Είπε: «Μετά, έλαβα ένα γράμμα από τον άνδρα που έλαβε την καρδιά του. Είπε ότι χάρη στον Marcus μπόρεσε να παίξει ξανά με τα παιδιά του», είπε. Ένας άλλος λήπτης ήταν ένα τετράχρονο παιδί. «Αυτό ήταν παρηγορητικό, αλλά με συγκλόνισε επίσης».

Επισκεπτόταν καθημερινά το γραφείο τελετών για να καθίσει δίπλα στον γιο της, ακούγοντας τη λίστα αναπαραγωγής του στο Spotify. «Στο γραφείο τελετών, πήγαινα κάθε μέρα και απλά καθόμουν μαζί του, παίζοντας τη λίστα του στο Spotify. Έσπασα όταν τον είδα εκεί μέσα. Το αγόρι μου, πάνω σε ένα μεταλλικό τραπέζι. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό, ξέρεις. Τότε πέθανα κι εγώ, μέσα μου. Δεν είμαι πια η ίδια που ήμουν. Παλιά ένιωθα πράγματα. Τώρα δεν με νοιάζει τίποτα πια».

Μετά το θάνατο του Μάρκους, η Γουέντι παρακολούθησε εκτενή ψυχοθεραπεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και σε ιδιωτικό επίπεδο, ενώ της χορηγήθηκαν αντικαταθλιπτικά. Εννέα μήνες μετά τον χαμό του, προσπάθησε να αυτοκτονήσει με υπερβολική δόση φαρμάκων. Παρέμεινε συνδεδεμένη σε αναπνευστήρα για δύο εβδομάδες, έχασε προσωρινά τη χρήση του δεξιού της χεριού και ακόμα δεν έχει αίσθηση στον μικρό της δάχτυλο. «Θυμάμαι που συνήλθα και σκέφτηκα: “Τα έκανα θάλασσα” και δεν θέλω να το ξαναπεράσω αυτό. Γι’ αυτό επέλεξα το Pegasos», είπε.

Μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, εισήχθη εθελοντικά για σύντομο χρονικό διάστημα σε ψυχιατρική κλινική, αλλά έφυγε μετά από μία νύχτα, περιγράφοντας τις συνθήκες ως φυλακή. «Προσπάθησα να γίνω καλύτερα. Αλλά μπορείς να πάρεις όλα τα χάπια, μπορείς να πας σε όλες τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας του κόσμου – και το έκανα. Τελικά, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται να ζήσουν τη ζωή σου, και η ζωή μου είναι οδύνη. Ακόμα κι αν έχω οικογένεια, έχω φίλους, έχω τις ρουτίνες μου. Πηγαίνω στο πάρκο. Δεν νιώθω μοναξιά, αλλά ακόμα κάθε βράδυ κάθομαι και μιλάω στον Μάρκους, και φιλάω το κουτί που έφτιαξα για τις στάχτες του και του λέω “καληνύχτα, ηλιαχτίδα μου” και σκέφτομαι “δεν θέλω να είμαι σε αυτόν τον κόσμο χωρίς εσένα, Μάρκι”. Και δεν θέλω. Είναι τόσο απλό».

Η κλινική Pegasos

Το Pegasos είναι μια ελβετική κλινική υποβοηθούμενης ευθανασίας που δέχεται μόνο ψυχιατρικές περιπτώσεις – όπου δεν υπάρχει σωματική ασθένεια – υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν αυστηρά κριτήρια. Η πάθηση πρέπει να είναι σοβαρή, μακροχρόνια και ανθεκτική στη θεραπεία. Πολλές ελβετικές κλινικές, συμπεριλαμβανομένης της πιο γνωστής Dignitas, αρνούνται εντελώς τέτοιες περιπτώσεις.

Η Γουέντι έμαθε για πρώτη φορά για την Pegasos το 2024, όταν η κλινική εμφανίστηκε σε μια έρευνα του ITV σχετικά με τον θάνατο του Άλιστερ Χάμιλτον, η μητέρα του οποίου χαρακτήρισε το Pegasos «κλινική-καουμπόη». Έστειλε ένα email ζητώντας πληροφορίες και υπέβαλε επίσημη αίτηση στις αρχές του 2025.

Η διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο και περιελάμβανε αλληλογραφία, συνεντεύξεις, έντυπα και την υποβολή του πλήρους ιατρικού φακέλου και του ιστορικού θεραπείας της, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω email και WhatsApp. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ψυχιάτρων, αξιολόγησε την υπόθεσή της και την ενέκρινε.

Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, η Γουέντι πρέπει να χορηγήσει η ίδια το θανατηφόρο φάρμακο. Η ίδια δεν ήταν διατεθειμένη να αφαιρέσει τη ζωή της με τρόπο που θα τραυμάτιζε τους άλλους. «Θα μπορούσα να πέσω από μια γέφυρα αυτοκινητόδρομου ή από έναν πύργο πολυκατοικιών, αλλά αυτό θα άφηνε όποιον με βρει να το αντιμετωπίζει για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε. «Δεν θέλω να υποβάλλω κανέναν σε κάτι τέτοιο».

Ο ιδρυτής της Pegasos, Ρούντι Χαμπέγκερ, επιβεβαίωσε ότι η Γουέντι είχε περάσει την τελική ψυχιατρική αξιολόγησή της, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Είναι πολύ αποφασισμένη. Την είδα σήμερα στο ξενοδοχείο της, είχα μια μακρά συζήτηση μαζί της και με τον ψυχίατρο που θα την εξετάσει για δεύτερη φορά πριν από την εθελοντική υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι κάνουμε το σωστό αφήνοντάς την να φύγει, ότι δεν πρέπει να της σταθούμε εμπόδιο. Δεν βρίσκεται καθόλου σε κατάσταση κατάθλιψης», είπε.

Τα αδέλφια εγκρίνουν

Επιβεβαίωσε ότι τέσσερα από τα αδέλφια της είχαν ενημερωθεί και έδωσαν την ευλογία τους. «Η οικογένειά της ήξερε ότι αυτό θα συνέβαινε κάποια στιγμή. Είναι χαρούμενη που έχει την ευλογία τους. Νιώθει ικανοποιημένη τώρα, σαν να της έχει φύγει ένα βάρος», είπε ο Χαμπέγκερ. Τα αδέλφια της Γουέντι – τέσσερις αδελφές και δύο αδελφοί – γνωρίζουν ότι υπέβαλε αίτηση στην Pegasos, αλλά δεν τους ενημέρωσε για την ακριβή ημερομηνία της επέμβασης, προκειμένου να προστατευθούν νομικά.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, όποιος τη βοήθησε – ακόμη και οδηγώντας την στο αεροδρόμιο – θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έρευνα ή δίωξη. Η Pegasos επικοινώνησε απευθείας με την οικογένειά της. Η Γουέντι σκοπεύει να τους τηλεφωνήσει από την Ελβετία για να τους αποχαιρετήσει. «Θα το καταλάβουν. Το ξέρουν. Ειλικρινά, ξέρουν ότι δεν είμαι ευτυχισμένη, ότι δεν θέλω να είμαι εδώ», είπε.

Η Γουέντι είπε ότι επέλεξε να δημοσιοποιήσει την απόφασή της για να συμβάλει στη συζήτηση για την υποβοηθούμενη ευθανασία, η τελευταία φάση της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα στη Βουλή των Λόρδων. Είπε: «Δεν παραβαίνω τον νόμο. Δεν νιώθω ότι κάνω κάτι λάθος. Ωστόσο, για αυτούς, είναι ένα χάος». Γνωρίζει ότι η ιστορία της θα λειτουργήσει ως «μια χειροβομβίδα που ρίχνεται στη συζήτηση για την υποβοηθούμενη ευθανασία» – αλλά είναι αποφασισμένη.

«Η ζωή μου, η επιλογή μου», επανέλαβε. «Μακάρι αυτό να ήταν διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε δεν θα χρειαζόταν να πάω στην Ελβετία». Η διαδικασία εθελοντικής υποβοηθούμενης ευθανασίας της πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης

