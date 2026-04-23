Είναι οι δείκτες, όχι οι πύραυλοι: Πώς η οικονομία καθορίζει αντί της στρατιωτικής ισχύος τον πόλεμο – Το λάθος Τραμπ, Νετανιάχου με το Ιράν

Η κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν στο στενό του Ορμούζ και η ευθεία σύνδεση του ανοίγματος της θαλάσσιας οδού με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού δεν είναι ένα ακόμη «θερμό επεισόδιο». Είναι η πιο καθαρή ένδειξη ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη μετατοπιστεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο: από τη στρατιωτική αναμέτρηση στην οικονομική αντιπαράθεση, όπου το πραγματικό διακύβευμα είναι οι ροές ενέργειας και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.

Το στενό του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό πέρασμα. Είναι το κεντρικό νεύρο του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και σημαντικό μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οποιαδήποτε διαταραχή —ακόμη και η απειλή διαταραχής— αρκεί για να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις: άνοδο τιμών, αύξηση ασφαλίστρων, επιβάρυνση μεταφορών, επιτάχυνση πληθωριστικών πιέσεων.

Με άλλα λόγια, αυτό που παλαιότερα θα απαιτούσε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, σήμερα μπορεί να επιτευχθεί μέσω ελεγχόμενης αστάθειας σε ένα κρίσιμο θαλάσσιο σημείο.

Ο άξονας ΗΠΑ – Ισραήλ δεν κατάφερε να επιβληθεί

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει και ένα δεύτερο, ίσως πιο σημαντικό, δεδομένο: η θεωρούμενη στρατιωτική υπεροχή του άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ δεν μετουσιώθηκε σε αποφασιστική επικράτηση. Παρά τα πλήγματα και την ένταση των επιχειρήσεων, το Ιράν δεν εξουδετερώθηκε ούτε απομονώθηκε πλήρως. Αντίθετα, φαίνεται να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του, μεταφέροντας το κέντρο βάρους από το πεδίο της άμεσης σύγκρουσης στο πεδίο της οικονομικής πίεσης.

Το κρίσιμο λάθος των δύο απομονωμένων εξ αρχής και πάντως μέχρι και τώρα ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπένζαμιν Νετανιάχου ήταν ακριβώς αυτό: Θεώρησαν ότι μόνο την απειλή αρχικά και στη συνέχεια με τους πυραύλους θα νικήσουν το Ιράν. Δεν υπολόγισαν ούτε την στρατιωτική αντοχή του Ιράν, ούτε την ικανότητά του να διαλύσει την δυτική οικονομία.

Αποτέλεσμα: Να έχει εξαντληθεί πρώτα το δικό τους απόθεμα πυραύλων και να ψάχνουν για όπλα, αλλά και να μετράνε τεράστιες απώλειες και αρνητικές συνέπειες στο οικονομικό πεδίο. Δεν το λες ούτε το πιο σοφό πράγμα στον κόσμο, ούτε το στοιχειωδώς αναμενόμενο που είχαν υπολογίσει στο μυαλό τους.

Έτσι λοιπόν, σε αυτό το νέο περιβάλλον, η γεωγραφία μετατρέπεται σε ισχύ. Το Ιράν δεν χρειάζεται να «νικήσει» στρατιωτικά για να επηρεάσει την έκβαση της σύγκρουσης. Αρκεί να διατηρεί την ικανότητα να παρεμβαίνει στις ροές πετρελαίου. Η δυνατότητα κατάσχεσης πλοίων, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η έμμεση απειλή κλεισίματος του στενού λειτουργούν ως μοχλοί πίεσης με παγκόσμια εμβέλεια.

Την ίδια στιγμή, η αντίδραση των ΗΠΑ —που επιλέγουν να υποβαθμίσουν τις εξελίξεις και να μην τις χαρακτηρίσουν ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός— δείχνει ότι και η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει τα όρια της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Μια άμεση σύγκρουση μεγάλης κλίμακας στο Ορμούζ θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος, όχι μόνο για τους αντιπάλους αλλά και για τη Δύση. Οι διεθνείς αγορές ενέργειας παραμένουν ευάλωτες, ενώ η παγκόσμια οικονομία δεν έχει πλήρως απορροφήσει τα σοκ των τελευταίων ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα πολεμικά πλοία αποκτούν έναν διαφορετικό ρόλο. Δεν είναι πλέον ο κύριος φορέας ισχύος, αλλά περισσότερο εργαλείο αποτροπής και διαχείρισης κινδύνου.

Συνοδεύουν δεξαμενόπλοια, επιτηρούν θαλάσσιες ζώνες και στέλνουν μηνύματα παρουσίας, αλλά η πραγματική «μάχη» δίνεται αλλού: στις αγορές, στα συμβόλαια, στις τιμές και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Τσουνάμι οικονομικών επιπτώσεων

Η οικονομική διάσταση του πολέμου εκτείνεται πολύ πέρα από την περιοχή. Η άνοδος του κόστους ενέργειας επηρεάζει άμεσα τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την ανάπτυξη σε Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι χώρες εισαγωγής ενέργειας βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις, ενώ οι ενεργειακοί εξαγωγείς αναζητούν νέες ισορροπίες και ευκαιρίες. Παράλληλα, εντείνονται οι προσπάθειες διαφοροποίησης πηγών και διαδρομών, χωρίς όμως άμεση δυνατότητα αντικατάστασης του Ορμούζ.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος ελέγχει το πεδίο της μάχης, αλλά ποιος μπορεί να αντέξει περισσότερο την οικονομική φθορά και να διαμορφώσει τους όρους της αγοράς ενέργειας.

Η σύγκρουση αποκτά χαρακτηριστικά «πολέμου αντοχής», όπου οι κυρώσεις, οι αποκλεισμοί και οι διαταραχές στις ροές λειτουργούν ως βασικά όπλα.

Έτσι, η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε στρατιωτικά μέσα, αλλά σε βαρέλια πετρελαίου, ναυτικά μίλια και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Το στενό του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα πέρασμα — είναι το σημείο όπου διασταυρώνονται η γεωπολιτική και η παγκόσμια οικονομία. Και εκεί, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, φαίνεται ότι θα κριθεί η πραγματική έκβαση της σύγκρουσης.

