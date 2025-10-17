Τσιάρας: Συνελήφθη 60χρονος στον Έβρο που επιχείρησε να εισάγει λαθραία εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Στη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα, κατοίκου Κομοτηνής προχώρησαν οι αρχές στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο χθες βράδυ όταν κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων.

Όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας ο συλληφθείς επιχείρησε να εισάγει λαθραία 1200 δόσεις εμβολίων από την Τουρκία, μη αδειοδοτημένες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο ελέγχου στο αυτοκίνητο του άνδρα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κιβώτιο από φελιζόλ, το οποίο περιείχε 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml, που αποτελούν το διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης, που αποτελούν το εμβόλιο. Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

