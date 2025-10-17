Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος, σε συνέντευξή του στο Open.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τον άλλοτε κυβερνητικό του εταίρο, Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που εκείνος προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας πως θα την ψήφιζε.

Πάνος Καμμένος για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική: «Είμαι στο παρά πέντε»

Συγκεκριμένα, ο Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική, λέγοντας: «Όταν ανέστειλα τη λειτουργία των ΑΝΕΛ και δεν κατέβηκα στις εκλογές του 2019, το έκανα επειδή πίστευα ότι τη δική μας αποστολή – να βγούμε από τα μνημόνια – την εκτελέσαμε. Έφτασαν οι Πρέσπες, έφυγα. Αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις, ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της Ευρώπης που θέλουν να την τραβήξουν πίσω την Ελλάδα και να την έχουν υποχείριο… Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ναι, θα εμπλακώ στην πολιτική».

Ο ίδιος είπε μάλιστα, σχετικά με την επιστροφή του στην ενεργό δράση ότι: «Είμαι στο παρά πέντε».

«Δε θα πήγαινα με τον Τσίπρα – Πρέπει να δώσει το στίγμα τι θέλει να κάνει»

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος τόνισε ότι «έπρεπε να το είχε κάνει από το 2019», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τον άλλοτε κυβερνητικό του εταίρο.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος από το 2019, διότι η κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τραγική. Το τι τράβαγε… Τα ζήσαμε. Του έκαναν το βίο αβίωτο οι ακραίες φωνές. Υπήρξε υφυπουργός που ήθελε να πάει δει τους Σαντινίστας», είπε αρχικά, και πρόσθεσε: «Καλά κάνει ο Τσίπρας, έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς…Για εμένα, η εμμονή του με τις Πρέσπες είναι λάθος. Με τον κ. Τσίπρα δε θα πήγαινα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο ίδιος να δώσει το στίγμα τι θέλει να κάνει. Αν νομίζει ότι θα πάει να ιδρύσει το ΣΥΡΙΖΑ πάλι, δε γίνεται».

«Θα ψήφιζα την Καρυστιανού – Αποπνέει αίσθημα δικαιοσύνης»

Ακόμη, ο Πάνος Καμμένος εξέφρασε ευθέως τη στήριξή του στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι, εάν τελικά εκείνη αποφασίσει να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της κανέναν εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος: «Όσο συνεχίζουν να αποπνέουν την έλλειψη δικαιοσύνης και οξυγόνου στους πολίτες, πιστεύω ότι θα είναι ένα μαζικό κίνημα, το οποίο μπορεί να γίνει κόμμα, ή να μη γίνει, και να ενσωματωθεί. Αν με ρωτούσε η Μαρία Καρυστιανού, θα της έλεγα να μην μπλέξει με κανέναν παλιό πολιτικό, γιατί θα της κάνει ζημιά. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσει κάτι καινούργιο, κάτι που να είναι καθαρό. Θα την ψήφιζα. Μου αποπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης, που λείπει».

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνητικές πηγές: Η πρόταση για συνάντηση των παράκτιων χωρών περιλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη

Τσιάρας: Συνελήφθη 60χρονος στον Έβρο που επιχείρησε να εισάγει λαθραία εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)