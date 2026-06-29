Όταν ο Κυρανάκης… αποθέωσε τον Σαμαρά

Στρατηγική… καλοπιάσματος φαίνεται ότι υιοθέτησε ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρακάκης, έναντι του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, πάντως, φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Έτσι, σε εκδήλωση στη Μεσσηνία (στο πλαίσιο του… Πελοποννησιακού Πολέμου στον οποίο επιδόθηκε η κυβέρνηση) – παρουσία του «σαμαρικού» Μίλτου Χρυσομάλλη – ο Κ. Κυρανάκης… έσταξε μέλι για τον Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «τα πρώτα μου πολιτικά βήματα ήταν το 2014 όταν μου έκανε τη μεγάλη τιμή ο Αντώνης Σαμαράς να με εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. Ήμουν τότε 26 ετών και μια από τις πρώτες περιοδείες ήταν στην Καλαμάτα».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος με το οποίο ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα, αυτά είναι βιώματα που εμείς τοι ΝΔκράτες και αυτή η γενιά που ανδρώθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ» συνέχισε ο γραμματέας της ΝΔ και πρόσθεσε ότι «ούτε το χάσμα είναι τόσο μεγάλο ούτε διάφορες μας είναι τόσο μεγάλες, μας ενώνει το όραμα για την ισχυρή Ελλάδα».

Ωραία τα λέει ο Κυρανάκης, αλλά κάτι μας λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις του και δύσκολα θα κάνει πίσω.

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