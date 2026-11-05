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05.11.2026 09:56

Ουκρανία: Συνομιλίες Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία

05.11.2026 09:56
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συνομίλησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των συναντήσεων αντιπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας και της προβλεπόμενης συνάντησης σήμερα (5/11) στον Λευκό Οίκο με τη Μελάνια Τραμπ.

«Είχαμε πολύ λεπτομερειακή συζήτηση, μιάμισης ώρας, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Ουκρανός πρόεδρος, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για επαφές στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου.

Η συζήτηση αυτή διεξήχθη μετά την οδυνηρή ήττα της παράταξης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και με φόντο τις διπλωματικές επαφές για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με συναντήσεις Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες και συναντήσεις Ρώσων και Ουκρανών, με αμερικανική μεσολάβηση, την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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