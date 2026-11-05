Ουκρανία: Συνομιλίες Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συνομίλησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των συναντήσεων αντιπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας και της προβλεπόμενης συνάντησης σήμερα (5/11) στον Λευκό Οίκο με τη Μελάνια Τραμπ.

«Είχαμε πολύ λεπτομερειακή συζήτηση, μιάμισης ώρας, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Ουκρανός πρόεδρος, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για επαφές στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week. Today, there was also a substantive meeting in Brussels involving our team, teams from America, the EU, France, the United Kingdom, Germany, NATO, the World Bank, and representatives of the global business community. The meeting focused on postwar recovery. There will be another meeting in Brussels tomorrow on security guarantees for Ukraine. The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible. Ukraine is ready to take the necessary steps. Our proposals are clear, and we have given them to the American side. Air defense is an important priority, and we discussed this as well. We need interceptors for Patriot systems to protect lives from Russian attacks. We must also continue working on each of the bilateral tracks with America. This applies to the Drone Deal format in particular. Ukraine is grateful to the United States for its support for Ukraine’s independence, our people, and diplomatic efforts. Peace has no alternative, and postwar security guarantees must be truly cast-iron. We are working to make this happen! Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Η συζήτηση αυτή διεξήχθη μετά την οδυνηρή ήττα της παράταξης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και με φόντο τις διπλωματικές επαφές για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με συναντήσεις Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες και συναντήσεις Ρώσων και Ουκρανών, με αμερικανική μεσολάβηση, την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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