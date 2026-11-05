Καναδάς: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά από επίθεση αρκούδας γκρίζλι

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Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας του δυτικού Καναδά, καθώς μια μητέρα και η 20χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση που φέρονται να δέχθηκαν από αρκούδα γκρίζλι.

Πρόκειται για την 48χρονη Τζένιφερ Μπαλκάρας και την κόρη της, Σέλα Ριντ, οι οποίες δηλώθηκαν ως αγνοούμενες την 1η Νοεμβρίου, όταν δεν επέστρεψαν από μια απογευματινή βόλτα που επρόκειτο να είναι σύντομη.

Τα λείψανά τους εντοπίστηκαν σε περιοχή με μονοπάτια πεζοπορίας, κοντά στην κοινότητα Μπέλα Κούλα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βρετανικής Κολομβίας, τα ευρήματα στον τόπο του συμβάντος «υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να εμπλέκεται κάποιο ζώο». Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αρκούδων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Καναδάς: Νεκρές μητέρα και κόρη μετά από επίθεση αρκούδας γκρίζλι

Τα λείψανα της Μπαλκάρας εντοπίστηκαν τη Δευτέρα και της Ριντ την Τρίτη, στο πλαίσιο των ερευνών στις οποίες συμμετείχαν στελέχη της υπηρεσίας προστασίας της φύσης και της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας.

Ο Τζεφ Τάιρ, επιθεωρητής της BCCOS, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν στους θανάτους των δύο γυναικών εμπλέκεται μία ή περισσότερες αρκούδες.

Πρόσθεσε ότι κάθε ζώο που θα εντοπιστεί και θα συλληφθεί θα υποβληθεί σε αξιολόγηση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετείχε στην επίθεση, «θα θανατωθεί σύμφωνα με τις επαρχιακές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση περιστατικών σύγκρουσης ανθρώπων και άγριας ζωής, με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας».

Τι περιέγραψε ο αδερφός του θύματος

Ο αδερφός της Τζένιφερ, Τζος Μπαλκάρας, περιέγραψε τις δύο γυναίκες ως ιδιαίτερα δεμένες, λέγοντας στο καναδικό δίκτυο CBC ότι ήταν «σαν δύο σταγόνες νερό» και ότι είχαν εξαιρετική σχέση. «Όταν η Τζένι πήγαινε για πεζοπορία, η Σέλα ήταν πάντα δίπλα της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μπαλκάρας είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Μπέλα Κούλα, προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική πορεία και ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη ζωή της.

Αυτό αναφέρεται και σε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία δημιουργήθηκε για να συνδράμει την οικογένεια στην κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Ποιες είναι οι αρκούδες γκρίζλι

Οι αρκούδες γκρίζλι χαρακτηρίζονται είδος «ειδικής ανησυχίας» βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας του Καναδά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος της Βρετανικής Κολομβίας, σύμφωνα με τον οργανισμό Environmental Reporting BC.

Υπολογίζεται ότι στην επαρχία ζουν από 10.000 έως 13.000 αρκούδες γκρίζλι.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης και Πάρκων της Βρετανικής Κολομβίας τις κατατάσσει στα ευάλωτα είδη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων είναι «σχετικά σπάνιες», εκτός από περιπτώσεις στις οποίες τα ζώα αιφνιδιάζονται ή επιχειρούν να προστατεύσουν τα μικρά τους και την τροφή τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά σοβαρά περιστατικά επιθέσεων στην επαρχία.

Τι αναφέρει η Ομοσπονδία Άγριας Ζωής της Βρετανικής Κολομβίας

Η Ομοσπονδία Άγριας Ζωής της Βρετανικής Κολομβίας υποστηρίζει ότι οι αναφορές για περιστατικά σύγκρουσης ανθρώπων με αρκούδες γκρίζλι έχουν αυξηθεί μετά την απαγόρευση του κυνηγιού τους για ψυχαγωγικούς σκοπούς, την οποία επέβαλε η επαρχία το 2017.

«Χωρίς την πίεση του κυνηγιού, οι αρκούδες γκρίζλι και οι άνθρωποι θα μοιράζονται όλο και περισσότερο τους ίδιους χώρους, με αναπόφευκτες συνέπειες», είχε δηλώσει τότε ο εκτελεστικός διευθυντής της ομοσπονδίας, Τζέσι Ζέμαν.

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