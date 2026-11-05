Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι νέοι, οι μαύροι, οι λατίνοι και οι γυναίκες έδωσαν τη «χαριστική βολή» στον Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας 56% έναντι 43% των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας μετατόπιση 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024.

Η εκλογική συμπεριφορά των νέων ψηφοφόρων ηλικίας 18 έως 29 ετών υπήρξε καθοριστική, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν σε αυτή την ομάδα το 70% των ψήφων, σημειώνοντας άνοδο 32 μονάδων συγκριτικά με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Οι φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες στήριξαν μαζικά τους Δημοκρατικούς, με τους μαύρους ψηφοφόρους να τους δίνουν το 91% των ψήφων τους και τους Λατίνους το 69%, ανατρέποντας μέρος της επιρροής που είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Τα στοιχεία των exit polls ανέδειξαν επίσης τη σημασία του μορφωτικού επιπέδου στην ψήφο, με τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων να στηρίζουν τους Δημοκρατικούς σε ποσοστό 60%, ενώ οι λευκοί ψηφοφόροι χωρίς πτυχίο παρέμειναν πιο κοντά στους Ρεπουμπλικανούς.

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Νέοι, Λατίνοι και Μαύροι ήταν τα κομμάτια εκείνα του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ που καθόρισαν το σαρωτικό για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ η ανάλυση του αποτελέσματος δείχνει και βαθύτερες αλλαγές στην εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι New York Times, σε εθνικό επίπεδο οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν 56% έναντι 43% των Ρεπουμπλικανών στις αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων και μετατόπιση του εκλογικού συσχετισμού κατά 15 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η ψήφος ανά ηλικιακή ομάδα

Η εντυπωσιακότερη μεταστροφή καταγράφηκε στους ψηφοφόρους ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι αποτέλεσαν το 12% όσων προσήλθαν στις κάλπες. Στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν το 70% των ψήφων, έναντι μόλις 28% των Ρεπουμπλικανών, καταγράφοντας προβάδισμα 42 ποσοστιαίων μονάδων. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με το 2024, καθώς η εκλογική διαφορά μετακινήθηκε κατά 32 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών. Ισχυρή ήταν η επικράτησή τους και στους ψηφοφόρους ηλικίας 30 έως 44 ετών, όπου συγκέντρωσαν 62% έναντι 36% των Ρεπουμπλικανών, με μετατόπιση 24 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Η εικόνα διαφοροποιείται στις μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς όμως να ανατρέπεται το συνολικό προβάδισμα των Δημοκρατικών. Στους ψηφοφόρους 45 έως 64 ετών, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 51% έναντι 47%, ενώ στους άνω των 65 ετών οι Δημοκρατικοί επικράτησαν με 52% έναντι 47%.

Πώς ψήφισαν μαύροι, λατίνοι και ασιάτες

Καθοριστική αποδείχθηκε και η συμπεριφορά των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, με τους Δημοκρατικούς να ανακτούν σημαντικό μέρος της εκλογικής επιρροής που είχαν χάσει προς τον Τραμπ το 2024. Στους μαύρους ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτέλεσαν το 11% του εκλογικού σώματος, η επικράτηση των Δημοκρατικών ήταν συντριπτική: 91% έναντι μόλις 8% των Ρεπουμπλικανών. Αντίστοιχα, στους ισπανόφωνους και Λατίνους ψηφοφόρους, οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν 69%, έναντι 30% των Ρεπουμπλικανών. Η μετατόπιση υπέρ των Δημοκρατικών έφτασε τις 28 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, αποτυπώνοντας τη σημαντική υποχώρηση της επιρροής που είχε αποκτήσει ο Τραμπ στη συγκεκριμένη εκλογική ομάδα.

Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσοστά των Δημοκρατικών και στους Ασιάτες ψηφοφόρους, όπου εξασφάλισαν 70% έναντι 30%, με μετατόπιση 17 μονάδων. Αντίθετα, στους λευκούς ψηφοφόρους οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν ένα μικρό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 51% έναντι 48% των Δημοκρατικών. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την ομάδα καταγράφηκε μεταβολή 13 μονάδων προς τους Δημοκρατικούς σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές.

Ο «πόλεμος» των φύλων

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανάλογα με το φύλο των ψηφοφόρων. Οι γυναίκες, στήριξαν τους Δημοκρατικούς σε ποσοστό 61% έναντι 38% των Ρεπουμπλικανών. Στους άνδρες, η αναμέτρηση ήταν σαφώς πιο αμφίρροπη, με τους Δημοκρατικούς να συγκεντρώνουν 51% και τους Ρεπουμπλικανούς 48%. Ωστόσο, η μετατόπιση σε σχέση με το 2024 ήταν μεγαλύτερη στους άνδρες, φτάνοντας τις 17 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών, έναντι 13 μονάδων στις γυναίκες.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα με βάση το μορφωτικό επίπεδο. Οι κάτοχοι πτυχίου στήριξαν τους Δημοκρατικούς σε ποσοστό 60%, έναντι 39% των Ρεπουμπλικανών, ενώ στους κατόχους μεταπτυχιακού ή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών το ποσοστό των Δημοκρατικών έφτασε το 66%, έναντι 32%. Αντίθετα, στους αποφοίτους λυκείου η διαφορά ήταν οριακή, με 50% για τους Δημοκρατικούς και 49% για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση μεταξύ λευκών ψηφοφόρων ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Οι λευκοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου στήριξαν τους Δημοκρατικούς με 58% έναντι 41%, ενώ οι λευκοί χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο παρέμειναν περισσότερο κοντά στους Ρεπουμπλικανούς, με 58% έναντι 40%. Ωστόσο, ακόμη και στους τελευταίους καταγράφηκε μετατόπιση 14 μονάδων προς τους Δημοκρατικούς, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών επεκτάθηκε και σε παραδοσιακά ισχυρές εκλογικές τους ομάδες.

Οι κρίσιμες Πολιτείες

Η μεταβολή των εκλογικών συσχετισμών αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά στις αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σημαντικές ανατροπές ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Στο Τέξας , η μετατόπιση της εκλογικής διαφοράς στους ψηφοφόρους 18 έως 29 ετών έφτασε τις 48 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, στους ψηφοφόρους 30 έως 44 ετών καταγράφηκε μεταβολή 38 μονάδων, ενώ στους μη λευκούς χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο η μετατόπιση έφτασε επίσης τις 38 μονάδες.

, η μετατόπιση της εκλογικής διαφοράς στους ψηφοφόρους 18 έως 29 ετών έφτασε τις 48 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχα, στους ψηφοφόρους 30 έως 44 ετών καταγράφηκε μεταβολή 38 μονάδων, ενώ στους μη λευκούς χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο η μετατόπιση έφτασε επίσης τις 38 μονάδες. Στο Κάνσας , οι νεότεροι ψηφοφόροι κινήθηκαν κατά 37 μονάδες προς τους Δημοκρατικούς, ενώ στους μη λευκούς χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο η μεταβολή διαμορφώθηκε στις 31 μονάδες.

, οι νεότεροι ψηφοφόροι κινήθηκαν κατά 37 μονάδες προς τους Δημοκρατικούς, ενώ στους μη λευκούς χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο η μεταβολή διαμορφώθηκε στις 31 μονάδες. Εντυπωσιακές ήταν οι μεταβολές και στη Βόρεια Καρολίνα , όπου οι ηλικίες 18 έως 29 ετών κατέγραψαν μετατόπιση 44 μονάδων υπέρ των Δημοκρατικών. Το ίδιο συνέβη στο Μισισίπι, με αντίστοιχη μεταβολή 44 μονάδων.

, όπου οι ηλικίες 18 έως 29 ετών κατέγραψαν μετατόπιση 44 μονάδων υπέρ των Δημοκρατικών. Το ίδιο συνέβη στο Μισισίπι, με αντίστοιχη μεταβολή 44 μονάδων. Η εικόνα δεν ήταν πάντως ομοιόμορφη σε όλες τις πολιτείες. Στο Μέιν, για παράδειγμα, οι γυναίκες εμφάνισαν μετατόπιση επτά μονάδων προς τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ στους ψηφοφόρους άνω των 65 ετών η αντίστοιχη μεταβολή έφτασε τις 16 μονάδες.

Το ανάμεικτο εκλογικό σώμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του εκλογικού σώματος, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία των exit polls, οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι πολίτες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση εκπροσωπήθηκαν σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το δημογραφικό τους βάρος. Ειδικότερα, οι άνω των 65 ετών αποτέλεσαν το 34% όσων ψήφισαν, παρότι αντιπροσωπεύουν το 24% του πληθυσμού με δικαίωμα ψήφου. Αντίθετα, οι νέοι έως 29 ετών αποτέλεσαν μόλις το 12% εκείνων που ψήφισαν, έναντι 20% των δυνητικών ψηφοφόρων.

Αντίστοιχη υποεκπροσώπηση καταγράφηκε στους Λατίνους, οι οποίοι αποτέλεσαν το 10% του εκλογικού σώματος, αν και αντιστοιχούν στο 14% των πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Στον αντίποδα, οι κάτοχοι πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου αντιπροσώπευαν συνολικά το 42% εκείνων που ψήφισαν, έναντι 35% των δυνητικών ψηφοφόρων.

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