Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι νέοι, οι μαύροι, οι λατίνοι και οι γυναίκες έδωσαν τη «χαριστική βολή» στον Τραμπ

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Νέοι, Λατίνοι και Μαύροι ήταν τα κομμάτια εκείνα του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ που καθόρισαν το σαρωτικό για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ η ανάλυση του αποτελέσματος δείχνει και βαθύτερες αλλαγές στην εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι New York Times, σε εθνικό επίπεδο οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν 56% έναντι 43% των Ρεπουμπλικανών στις αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων και μετατόπιση του εκλογικού συσχετισμού κατά 15 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.
Η εντυπωσιακότερη μεταστροφή καταγράφηκε στους ψηφοφόρους ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι αποτέλεσαν το 12% όσων προσήλθαν στις κάλπες. Στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν το 70% των ψήφων, έναντι μόλις 28% των Ρεπουμπλικανών, καταγράφοντας προβάδισμα 42 ποσοστιαίων μονάδων. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με το 2024, καθώς η εκλογική διαφορά μετακινήθηκε κατά 32 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών. Ισχυρή ήταν η επικράτησή τους και στους ψηφοφόρους ηλικίας 30 έως 44 ετών, όπου συγκέντρωσαν 62% έναντι 36% των Ρεπουμπλικανών, με μετατόπιση 24 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Η εικόνα διαφοροποιείται στις μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς όμως να ανατρέπεται το συνολικό προβάδισμα των Δημοκρατικών. Στους ψηφοφόρους 45 έως 64 ετών, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 51% έναντι 47%, ενώ στους άνω των 65 ετών οι Δημοκρατικοί επικράτησαν με 52% έναντι 47%.
Καθοριστική αποδείχθηκε και η συμπεριφορά των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, με τους Δημοκρατικούς να ανακτούν σημαντικό μέρος της εκλογικής επιρροής που είχαν χάσει προς τον Τραμπ το 2024. Στους μαύρους ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτέλεσαν το 11% του εκλογικού σώματος, η επικράτηση των Δημοκρατικών ήταν συντριπτική: 91% έναντι μόλις 8% των Ρεπουμπλικανών. Αντίστοιχα, στους ισπανόφωνους και Λατίνους ψηφοφόρους, οι Δημοκρατικοί συγκέντρωσαν 69%, έναντι 30% των Ρεπουμπλικανών. Η μετατόπιση υπέρ των Δημοκρατικών έφτασε τις 28 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, αποτυπώνοντας τη σημαντική υποχώρηση της επιρροής που είχε αποκτήσει ο Τραμπ στη συγκεκριμένη εκλογική ομάδα.
Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσοστά των Δημοκρατικών και στους Ασιάτες ψηφοφόρους, όπου εξασφάλισαν 70% έναντι 30%, με μετατόπιση 17 μονάδων. Αντίθετα, στους λευκούς ψηφοφόρους οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν ένα μικρό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 51% έναντι 48% των Δημοκρατικών. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την ομάδα καταγράφηκε μεταβολή 13 μονάδων προς τους Δημοκρατικούς σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανάλογα με το φύλο των ψηφοφόρων. Οι γυναίκες, στήριξαν τους Δημοκρατικούς σε ποσοστό 61% έναντι 38% των Ρεπουμπλικανών. Στους άνδρες, η αναμέτρηση ήταν σαφώς πιο αμφίρροπη, με τους Δημοκρατικούς να συγκεντρώνουν 51% και τους Ρεπουμπλικανούς 48%. Ωστόσο, η μετατόπιση σε σχέση με το 2024 ήταν μεγαλύτερη στους άνδρες, φτάνοντας τις 17 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών, έναντι 13 μονάδων στις γυναίκες.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα με βάση το μορφωτικό επίπεδο. Οι κάτοχοι πτυχίου στήριξαν τους Δημοκρατικούς σε ποσοστό 60%, έναντι 39% των Ρεπουμπλικανών, ενώ στους κατόχους μεταπτυχιακού ή άλλου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών το ποσοστό των Δημοκρατικών έφτασε το 66%, έναντι 32%. Αντίθετα, στους αποφοίτους λυκείου η διαφορά ήταν οριακή, με 50% για τους Δημοκρατικούς και 49% για τους Ρεπουμπλικανούς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαφοροποίηση μεταξύ λευκών ψηφοφόρων ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Οι λευκοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου στήριξαν τους Δημοκρατικούς με 58% έναντι 41%, ενώ οι λευκοί χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο παρέμειναν περισσότερο κοντά στους Ρεπουμπλικανούς, με 58% έναντι 40%. Ωστόσο, ακόμη και στους τελευταίους καταγράφηκε μετατόπιση 14 μονάδων προς τους Δημοκρατικούς, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών επεκτάθηκε και σε παραδοσιακά ισχυρές εκλογικές τους ομάδες.
Η μεταβολή των εκλογικών συσχετισμών αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά στις αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σημαντικές ανατροπές ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του εκλογικού σώματος, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία των exit polls, οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι πολίτες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση εκπροσωπήθηκαν σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το δημογραφικό τους βάρος. Ειδικότερα, οι άνω των 65 ετών αποτέλεσαν το 34% όσων ψήφισαν, παρότι αντιπροσωπεύουν το 24% του πληθυσμού με δικαίωμα ψήφου. Αντίθετα, οι νέοι έως 29 ετών αποτέλεσαν μόλις το 12% εκείνων που ψήφισαν, έναντι 20% των δυνητικών ψηφοφόρων.
Αντίστοιχη υποεκπροσώπηση καταγράφηκε στους Λατίνους, οι οποίοι αποτέλεσαν το 10% του εκλογικού σώματος, αν και αντιστοιχούν στο 14% των πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Στον αντίποδα, οι κάτοχοι πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου αντιπροσώπευαν συνολικά το 42% εκείνων που ψήφισαν, έναντι 35% των δυνητικών ψηφοφόρων.
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