Ευρωπαϊκά κύπελλα: Με στόχο το 3×3 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Παναθηναϊκός – Για το «διπλό» στο Βουκουρέστι ο ΟΦΗ (videos)

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Παναθηναϊκός και ΟΦΗ παίρνουν την σκυτάλη από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, εκπροσωπώντας το ελληνικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (22:00, Magenta Sport 4) στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ενώ ο ΟΦΗ την ίδια ώρα (22:00, Magenta Sport 5) θα αντιμετωπίζει τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι.

Για το απόλυτο ο Παναθηναϊκός

Δίχως την παραμικρή διάθεση… υποτίμησης (κάτι που επιβεβαίωσαν και τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου), αλλά με ξεκάθαρη πίστη και υψηλότατους δείκτες αυτοπεποίθησης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναζητώντας το 3Χ3 και τη συνέχιση της αψεγάδιαστης πορείας του στη διοργάνωση.

Η βουλγαρική ομάδα, δεν θυμίζει πλέον σε… πολλά το κλαμπ που απέκλεισε ο ΟΦΗ τον περασμένο Αύγουστο στα play off του Europa League, καθώς από τότε έχει κάνει σημαντικότατα βήματα προόδου και μετράει μόλις μία ήττα στη League Phase απ’ τη Μονακό.

Κι αυτό είναι κάτι στο οποίο στάθηκε σε μεγάλο βαθμό κι ο προπονητής του «τριφυλλιού» την Τετάρτη (4/11), θέλοντας να δείξει τον δείκτη της δυσκολίας του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για τους «πράσινους» να φτάσουν στην τρίτη σερί νίκη τους, να διασφαλίσουν ουσιαστικά την πρόκριση στα νοκ-άουτ κι από εκεί και πέρα να «ζυγίσουν» τα επόμενα βήματά τους για την πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16», χωρίς ενδιάμεσο γύρο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Νίστρουπ αναμένεται να κάνει ορισμένες αλλαγές, σε 3-4 θέσεις, θέλοντας να διατηρήσει τη «φρεσκάδα» και τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας του. Συγκεκριμένα στο δεξί άκρο της άμυνας είναι πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, με τους Στέφαν ντε Φράι, Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και Γιώργο Κυριακόπουλο να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Ινιάκι Πένια.

Από εκεί και πέρα, στον άξονα αναμένεται να επιστρέψει ο Ιμράν Λούζα δίπλα στον Κινγκς Κάνγκουα που θα λείψει λόγω τιμωρίας απ’ τον κυριακάτικο (8/11, 17:30) αγώνα με τον Ηρακλή, ενώ θέση βασικού θα πάρει κι ο Βισέντε Ταμπόρδα δεξιά με τον Σαντίνο Αντίνο να παραμένει αριστερά. Σε ότι αφορά την επίθεση, ο Λιβάι Γκαρσία έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, αντί του Ανδρέα Τεττέη πίσω απ’ τον Σίριλ Ντέσερς.

Την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας συγκροτούν οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπουχόφ, Παστόρ, Ιβάνοφ, Μαρτίνο, Ροντρίγκες, Ζορντάο, Έμπονγκ, Σένσι, Γκοντόι, Μπραϊμί, Πίττας.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ (Σουηδία), Βοηθοί: Μεχμέτ Τσουλούμ, Φρέντρικ Κλίβερ (Σουηδία), 4ος διαιτητής: Γιοακίμ Σαρς (Σουηδία), VAR: Πάβελ Μάλετς (Πολωνία), AVAR: Κόρνελ Πασκιέβιτς (Πολωνία).

Για το μεγάλο «διπλό» στο Βουκουρέστι ο ΟΦΗ

Με ξεκάθαρη επιδίωξη να φύγει με βαθμολογικό όφελος απ’ το Βουκουρέστι, ει δυνατόν και με το «διπλό», ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (5/1, 22:00) τη Χάποελ Μπερ Σεβά, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια της εφετινής ευρωπαϊκής του διαδρομής.

Η μέχρι τώρα παρουσία των Κρητικών στη League Phase του Europa League έχει δείξει ότι μπορούν να σταθούν με αξιώσεις απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Η νίκη επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα, η οριακή ήττα από τη Ρεν στη Γαλλία με γκολ στο 90ό λεπτό και η ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ για τους Κρητικούς. Και σε κάθε περίπτωση ο ΟΦΗ δεν έχει λόγο να αντιμετωπίσει διαφορετικά τη νέα «δοκιμασία» που έχει μπροστά του στη ρουμανική πρωτεύουσα όπου θα αγωνιστεί σε ουδέτερο γήπεδο.

Άλλωστε, αν υπάρχουν δύο αναμετρήσεις στις οποίες οι «ασπρόμαυροι» έχουν θέσει ως βασικό στόχο τη συγκομιδή βαθμών, αυτές είναι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και εκείνη που ακολουθεί με τη Λεχ Πόζναν στο Παγκρήτιο στην 5η αγωνιστική της League Phase (26/11).

Ο Χρήστος Κόντης έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να διατηρήσουν την ίδια ένταση και αποφασιστικότητα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, ανεξαρτήτως αντιπάλου και εξέλιξης του αγώνα. Αυτή ήταν, άλλωστε, η νοοτροπία που τους οδήγησε και στην επικράτηση επί του Παναιτωλικού στο τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο και με την ίδια φιλοσοφία θα παραταχθούν και στο Βουκουρέστι.

Σε ό,τι αφορά τα πλάνα του Έλληνα προπονητή, όλα δείχνουν πως θα διατηρήσει το 3-4-3, με τον Λίλο να βρίσκεται στην εστία. Η τριάδα των στόπερ αναμένεται να αποτελείται από τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίσμανιτς, ενώ στις δύο πλευρές θα αγωνιστούν οι Ντίκμαν και Αθανασίου. Οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα, με τους Νους, Αϊτόρ και Φούντα να αναλαμβάνουν τη… δουλειά στην επίθεση.

Ο Χρήστος Κόντης έχει συμπεριλάβει 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Αναλυτικά: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Κανταλαπιέδρα, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Πιθανές ενδεκάδες:

Χάποελ Μπερ Σεβά: Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Βίτορ, Αμαδόρ, Φόρσον, Γεοσούα, Κααάν, Ιστ, Ζλάτανοβιτς, Ζοάο Βίκτορ.

ΟΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Νους.

Διαιτητής: Έντγκαρς Μάλτσεβς (Λετονία), Βοηθοί: Μάρτινς Σβίπστς, Ντένις Σεβτσένκο (Λετονία), 4ος διαιτητής: Αλεξάντρς Ανουφρίγεβς (Λετονία), VAR: Μάριο Ζέμπετς (Κροατία), AVAR: Κρίσταπς Ράτνιεκς (Λετονία).

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