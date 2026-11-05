Μαριάννα Τουμασάτου: «Βλέπω τη χώρα σε κατάσταση καταστροφής – Τα σκάνδαλα ξεφυτρώνουν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας»

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Μια αιχμηρή τοποθέτηση αναφορικά με την εικόνα που παρατηρεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία έκανε η Μαριάννα Τουμασάτου, επισημαίνοντας ότι βλέπει τη χώρα σε φάση καταστροφής.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Enjoy, με αφορμή τη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» στον Alpha, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα σκάνδαλα που «ξεφυτρώνουν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας», ενώ τόνισε ότι γενικότερα η «ναυαρχίδα που λέγεται Ευρώπη βράζει» υπογραμμίζοντας την ακρίβεια, τη λιτότητα αλλά και τον φόβο του πολέμου που περνά σαν σκιά από πάνω της.

«Βλέπω τη χώρα σε φάση καταστροφής. Οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά. Τα πάντα είναι σαθρά. Αλλά και η ναυαρχίδα που λέγεται Ευρώπη βράζει. Τι γίνεται στη Γαλλία με την Παιδεία, στη Γερμανία με το Ενεργειακό, στη Βρετανία με το Μεταναστευτικό, στην Ισπανία με τα ενοίκια; Υπάρχει ακρίβεια, λιτότητα και ο φόβος του πολέμου περνά ξανά σαν σκιά πάνω από την Ευρώπη» είπε αρχικά.

«Τα σκάνδαλα ξεφυτρώνουν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Μας πληγώνουν όλους πάρα πολύ. Αυτό που έγινε με το ιατρείο ευεξίας είναι μια μεγάλη μπίζνα, που είχε στόχο το κέρδος. Και αυτό, αν το δεις στη μεγάλη του εικόνα, είχε ως βάση τον ιατρικό τουρισμό. Δεν είναι απλή συζήτηση, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αφήστε το, πονάει πολύ. Ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Φυσικά, δεν ξέρω αν ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τα σκάνδαλα ή με βάση την τσέπη του και την ακρίβεια. Μέχρι τις εκλογές δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο μας περιμένει. Συνέχεια μαθαίνουμε πράγματα που μας κάνουν να βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Πλέον νιώθω ότι τίποτα δεν μας εκπλήσσει. Όταν οι άνθρωποι, που έχασαν τα παιδιά τους στη σιδηροδρομική τραγωδία, δεν έχουν βρει δικαίωση ακόμη και σήμερα, καταλαβαίνετε σε τι χώρα ζούμε. Αξίζει, όμως, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το σκηνικό. Να συνειδητοποιήσουμε το κακό που μας έχει βρει, να το καταλάβουμε επιτέλους» πρόσθεσε.

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