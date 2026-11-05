Coca-Cola HBC: Ανεβάζει τον στόχο εσόδων, με ώθηση από ενεργειακά ποτά και επέκταση στην Αφρική

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Σε αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα έσοδα του 2026 προχώρησε η Coca-Cola HBC, μετά την αύξηση των πωλήσεων κατά 9% σε οργανική βάση στο τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση στηρίχθηκε τόσο στην ενίσχυση του όγκου όσο και στα υψηλότερα έσοδα ανά κιβώτιο, με τα ενεργειακά ποτά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών κατηγοριών.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί τον σχεδιασμό για ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του έτους, έχοντας εξασφαλίσει πέντε από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις των τοπικών αρχών ανταγωνισμού. Εκκρεμεί η έγκριση στην Τανζανία.

Η διοίκηση αναμένει πλέον οργανική αύξηση των ετήσιων καθαρών εσόδων ελαφρώς πάνω από το εύρος 6%–7%, ενώ προηγουμένως τοποθετούσε την επίδοση στο ανώτερο όριό του. Διατηρεί, πάντως, αμετάβλητη την πρόβλεψη για οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 8%–10%.

Περισσότερες πωλήσεις και υψηλότερο έσοδο ανά κιβώτιο

Στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο ενισχύθηκαν κατά 3,4% σε οργανική βάση. Σε δημοσιευμένη βάση, η αύξηση των καθαρών εσόδων έφθασε το 9,6%, με μικρή θετική συμβολή από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα ενεργειακά ποτά κατέγραψαν αύξηση όγκου 24,7%, με τη διοίκηση να συνδέει την επίδοση με νέα προϊόντα Monster και τοπικές προωθητικές ενέργειες. Στα ανθρακούχα αναψυκτικά η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,5%.

Στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola, η έκδοση Zero Sugar Zero Caffeine εμφάνισε τριψήφια αύξηση όγκου. Θετικά κινήθηκαν επίσης το Powerade και ο καφές στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού, στο οποίο ο όμιλος δίνει στρατηγική προτεραιότητα.

Η ενίσχυση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 70 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα ποτά. Η μέτρηση αφορά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου και εξαιρεί τη Ρωσία.

Ανάπτυξη και στις τρεις γεωγραφικές ενότητες

Στις αναπτυγμένες αγορές, όπου περιλαμβάνεται η Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε οργανική βάση και ο όγκος κατά 5,6%. Η επίδοση αφορά το σύνολο της γεωγραφικής κατηγορίας και δεν αποτελεί ξεχωριστή αποτύπωση της ελληνικής αγοράς.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η οργανική αύξηση εσόδων διαμορφώθηκε στο 8,7%, με άνοδο όγκου 3,7% και εσόδων ανά κιβώτιο 4,8%.

Στις αναδυόμενες αγορές, τα έσοδα ενισχύθηκαν οργανικά κατά 9,8% και ο όγκος κατά 5,8%, με τη Νιγηρία να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη. Τα έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,8%.

Το επόμενο βήμα στην Αφρική

Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa παραμένει το βασικό ανοιχτό μέτωπο επέκτασης του ομίλου. Η ολοκλήρωσή της έως το τέλος του 2026 εξακολουθεί να αποτελεί τον στόχο της διοίκησης, υπό την προϋπόθεση λήψης της τελευταίας απαιτούμενης έγκρισης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ζόραν Μπογκντάνοβιτς συνέδεσε την πορεία του τριμήνου με την αύξηση των πωλήσεων σε διαφορετικές κατηγορίες και αγορές, διατηρώντας παράλληλα την επισήμανση για το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Στις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις περιλαμβάνεται και χαμηλότερη πρόβλεψη καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων, στα 35–45 εκατ. ευρώ, από 40–50 εκατ. ευρώ προηγουμένως

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