Aπάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Απολογείται σήμερα ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης – Τι υποστήριξε η σύντροφός του

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Στον ανακριτή και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγείται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος που δρούσε μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εκατομμύρια ευρώ από δωρεές για άρρωστα παιδιά φέρονται να κατέληξαν σε προσωπικές δαπάνες, ταξίδια, πολυτελείς αγορές και στοιχήματα.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες.

Λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση της 35χρονης συντρόφου του, με την οποία φέρεται να είχε συνάψει εικονικό διαζύγιο προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 37χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση της ΜΚΟ και την καταγγελλόμενη υπεξαίρεση δωρεών ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.

Δωρεές 3,9 εκατ. ευρώ – Μόλις 1,1 εκατ. έφτασαν στις οικογένειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τα συνολικά 3,9 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω τουλάχιστον 92 ερανικών δράσεων, μόλις 1,1 εκατ. ευρώ φέρεται να διατέθηκε στις οικογένειες που προσπαθούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους.

Κατά την απολογία της, η 35χρονη αμφισβήτησε το ύψος του ποσού που φέρεται να λείπει, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται σε σχεδόν 900.000 ευρώ.

Παράλληλα, απέδωσε στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη την ευθύνη για τη διάθεση των χρημάτων που δεν εντοπίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τα έπαιξε σε τυχερά παιχνίδια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα. Εκτός από τον 37χρονο και την 35χρονη, οι υπόλοιποι τέσσερις έχουν ήδη απολογηθεί και αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και αρχιδιαιτητής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις στημένων αγώνων τοπικού ποδοσφαίρου, προκειμένου να εξασφαλίζονται κέρδη από στοιχηματικές δραστηριότητες υπέρ του 37χρονου.

Πώς προσέγγιζαν οικογένειες με άρρωστα παιδιά στα ογκολογικά νοσοκομεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των οικογενειών που είχαν ανάγκη οικονομικής στήριξης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, η 35χρονη επισκεπτόταν συχνά παιδογκολογικά νοσοκομεία, όπου εντόπιζε γονείς που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Με το πρόσχημα ότι γνώριζε μια ΜΚΟ, χωρίς να αποκαλύπτει ότι είχε σχέση με τη διοίκησή της, τους ενημέρωνε για τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της «Παιδικής Χαράς».

Μάλιστα, φέρεται να παρουσίαζε τον 37χρονο ως πρόσωπο που μπορούσε να μεσολαβήσει για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών, δημιουργώντας την εντύπωση ότι δεν είχε προσωπική σχέση μαζί του.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει επίσης ότι ο 37χρονος φέρεται να έδινε συγκεκριμένες οδηγίες στους γονείς σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εράνων, ζητώντας τους να χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία επικοινωνίας και ονόματα. Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στην υπόθεση, ο διάλογος μεταξύ του 37χρονου και ενός γονέα αποτυπώνει τις οδηγίες που φέρεται να έδινε ο πρόεδρος της ΜΚΟ:

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: «Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει».

«Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει». Γονέας: «Μάλιστα πρόεδρε».

«Μάλιστα πρόεδρε». 37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: «Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα».

«Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα». Γονέας: «Ναι, μου το είπε η [κατηγορούμενη]».

«Ναι, μου το είπε η [κατηγορούμενη]». 37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: «Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο».

«Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο». Γονέας: «Μάλιστα πρόεδρε».



Δύο υποομάδες και παράλληλη δράση με στοιχηματισμό

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκάλυψε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ένα κύκλωμα με δύο διακριτές υποομάδες. Η πρώτη φέρεται να είχε αναλάβει τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές, ενώ η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο του στοιχηματισμού, μέσω στημένων αγώνων σε τοπικό πρωτάθλημα της Πιερίας.

Η σημερινή απολογία του 37χρονου στον ανακριτή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στάδιο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο των εμπλεκομένων, τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

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