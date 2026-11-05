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ΕΛΛΑΔΑ

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05.11.2026 06:56

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στις 11πμ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

05.11.2026 06:56
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Με συγκέντρωση στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας στις 11πμ φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με βασική αιχμή την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις.

Aπό την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως:

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 09:26
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Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

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