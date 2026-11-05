Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στις 11πμ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

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Με συγκέντρωση στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας στις 11πμ φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με βασική αιχμή την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις.
Aπό την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε στάση εργασίας την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως:
«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».
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