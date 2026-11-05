Γκρίζο και ψυχρό φθινοπωρινό σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ, πριν το ανοιξιάτικο διάλειμμα του Νοέμβρη!

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Μετά την αποχώρηση της κακοκαιρίας «Ανιέτα», ο καιρός έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, περνώντας σε ένα πιο γκρίζο και ψυχρό πρόσωπο του Νοέμβρη. Ισχυροί βοριάδες στα πελάγη προκαλούν αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές στα ανατολικά, ενώ παράλληλα ψυχρότερες πολικές αέριες μάζες κατηφορίζουν στη χώρα μας για να επιβληθούν και να ρίξουν τη θερμοκρασία αισθητά έως το τέλος της εβδομάδας – λίγο πριν το επόμενο ανοιξιάτικο διάλειμμα!

Πέμπτη: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ανατολικά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Για την Πέμπτη, η μέρα θα κυλήσει με εκτεταμένες νεφώσεις στη βόρεια και κεντρική χώρα. Τοπικές βροχές περιμένουμε στη Θεσσαλία, ενώ ψιλόβροχα θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και την Κεντρική Στερεά, κυρίως γύρω από τις ορεινές περιοχές. Στα δυτικά τμήματα της χώρας και το Ανατολικό Αιγαίο θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στα νοτιότερα τμήματα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια.

Στην Κρήτη οι βοριάδες θα προκαλέσουν νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού. Την ίδια ώρα, στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός και στο Καστελόριζο πλήρης ηλιοφάνεια.

Οι βοριάδες πνέουν κυρίαρχοι και ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίζουν.

Η επικράτηση των βοριάδων φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά: ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14°C στα βόρεια και τη Θεσσαλία, τους 16 με 17°C στην Ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ μόνο στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο με μονοψήφιες τιμές στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ πιθανές είναι κάποιες ψιχάλες στην περιοχή της Πάρνηθας. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και μέτριοι στον Σαρωνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 17-18°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με εκτεταμένες νεφώσεις και πιθανές τοπικές ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι στον Θερμαϊκό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10°C το πρωί έως 15°C το μεσημέρι.

Παρασκευή & Σάββατο: Επιμονή των πολικών αέριων μαζών, θυελλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ και τοπικές βροχές

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί βελτιωμένος αλλά μουντός και συννεφιασμένος, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας στην υπόλοιπη χώρα. Μέσα στη μέρα περιμένουμε κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές στα παράκτια τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας, στα ορεινά της Κρήτης, ενώ νωρίς το πρωί πιθανές είναι κάποιες καταιγίδες στο Καστελόριζο.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριας έντασης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια και ανατολικά στους 13 με 15°C, ενώ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 18 με 20°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο στα ορεινά ηπειρωτικά θα είναι ιδιαίτερα έντονο, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 0°C.

Το Σάββατο θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο μοτίβο, με συννεφιά, τοπικές ασθενείς βροχές και ψύχρα, καθώς οι πολικές αέριες μάζες επιβάλλονται πλήρως.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Αμέσως μετά το Σάββατο, μια θερμή μεταφορά παίρνει τη σκυτάλη, οδηγώντας τον Νοέμβριο σε ένα σύντομο ανοιξιάτικο διάλειμμα με άνοδο της θερμοκρασίας!

Με απλά λόγια… κρατάμε τα ζεστά μπουφάν μας και τις ομπρέλες μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς οι ψυχρές φθινοπωρινές ρυθμίσεις είναι εδώ, πριν τα βάλουμε για λίγο στην άκρη!

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