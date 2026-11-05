«Στα κόκκινα» η σύγκρουση κυβέρνησης – Τσίπρα: Τι επιδιώκει το Μαξίμου με την αύξηση της πόλωσης

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Η αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς και η προσπάθεια της κυβέρνησης να στείλει το μήνυμα «νομιμότητα παντού» ήταν το σπίρτο που άναψε το φυτίλι μιας από τις πιο έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις του τελευταίου διαστήματος στη χώρα.

Η αντιπολίτευση άσκησε συνολική κριτική, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ως «αρχιερέα της διαφθοράς», ανοίγοντας έτσι τον «ασκό του Αιόλου» για μια σύγκρουση που μοιάζει να κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Η κυβέρνηση, διά του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, επανέφερε στο προσκήνιο την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων στο «παρά πέντε» των εκλογών του 2019, αλλά και τον διαβόητο «νόμο Παρασκευόπουλου», κατηγορώντας τον Α. Τσίπρα ότι:

Αποφυλάκισε κακοποιούς καταδικασμένους για «βαριά» εγκλήματα και

Ελάφρυνε τις ποινές για σοβαρά αδικήματα.

Ενδεικτικά, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει, ξαναγράφοντας και για τη δική του ιστορία και συνολικά την ιστορία της χώρας και όσα δεινά υπέστημεν ως λαός από εκείνον, σε συνέχεια πολλών δυσκολιών που είχαμε ζήσει, ειδικά από το 2010 και μετά. Και ένα από τα βασικά τα οποία κάνει είναι να έχει πάρει στα χέρια το “ηθικόμετρο” και να το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Θεωρώ ότι είναι καλό να το βάλει μέσα στη θήκη, στο θηκάρι, το ηθικόμετρο ο κ. Τσίπρας, γιατί θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος διατελέσας πρωθυπουργός της χώρας που μπορεί να το κάνει αυτό».

Στην ουσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κινήθηκε στη «γραμμή» που είχε δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν στη συνέντευξή του στον ρ/σ Alpha 989 είχε πει ότι «μόνο που έκανε ήταν το 2015 να ψηφίσει το νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε το σκληρό έγκλημα από τις φυλακές και κράτησε ανοικτή τη Βουλή για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. […] Όλα αυτά έγιναν από αυτόν που με αποκαλεί αρχιερέα της διαπλοκής και αυτό το έχουμε ξανακούσει, δεν είναι καν πρωτότυπος. Οφείλει να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή και ποια γραμμάτια εξαργύρωσε».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τσίπρας αντέδρασε, με την ΕΛΑΣ να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, αναφέροντας ότι «είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν “ξεπλήρωσε” εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή».

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, από την έναρξη της προσπάθειας του Α. Τσίπρα για «rebranding», έχει επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα του «νόμου Παρασκευόπουλου» και των Ποινικών Κωδίκων, επιχειρώντας να φθείρει το επιχείρημα της ΕΛΑΣ ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς – επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την περίοδο που «έσκαγε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τακτική αυτή, λοιπόν, φαίνεται ότι θεωρείται επιτυχημένη και – ως εκ τούτου – θα χρησιμοποιείται συχνά, ειδικά όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

Από την άλλη, βέβαια, ακόμα και εντός της ΝΔ υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη συζήτηση εντέλει οδηγεί σε έτι περαιτέρω απαξίωση του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να ανασυντάξει τις δυνάμεις εκείνες που της έδωσαν τις εκλογικές νίκες το 2019 και το 2023. Οι ίδιες φωνές, δε, επισημαίνουν ότι όσο συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, τόσο υπάρχει ο κίνδυνος η ΝΔ να βρεθεί μπλεγμένη σε μια νέα συζήτηση περί διαφθοράς, σε μια στιγμή που μόλις κατάφερε να περιορίσει τη ζημιά που υπέστη από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, είναι επί του πρακτέου αδύνατον να μην απαντά η κυβέρνηση σε προσπάθειες απαξίωσης και μείωσης από πλευράς αντιπολίτευσης των προσπαθειών της να αποκαλυφθούν και να καταπολεμηθούν εστίες διαφθοράς. Η λογική, δε, ότι την ίδια στιγμή η συζήτηση αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που θεωρεί ότι φθείρουν τις προσπάθειες Τσίπρα, κάνει σχεδόν μονόδρομο αυτή την επιλογή – έστω κι αν εμπεριέχει ρίσκο για όλους.

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