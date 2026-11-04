Θεοδωρικάκος: Με την καινοτομία στηρίζουμε την εθνική μας ταυτότητα, τις αξίες και την γλώσσα μας

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να παράγει δική της γνώση και τεχνολογία, κατά την εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Meltemi και το Krikri, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία ElevenLabs δημιουργεί ψηφιακή βιβλιοθήκη ελληνικών διαλέκτων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί με σημαντικά κονδύλια την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» σε διάφορες περιοχές, ενισχύοντας την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε τη συμβολή του Ινστιτούτου στη σύνδεση της ακαδημαϊκής αριστείας με την παραγωγή, επισημαίνοντας τις προσπάθειες για τη μετατροπή της φυγής επιστημόνων σε επιστροφή τους.

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«Η πατρίδα μας δεν μπορεί να αρκείται στην εισαγωγή και στη χρήση τεχνολογιών που δημιουργούν άλλοι. Θέλουμε η Ελλάδα να παράγει γνώση, να δημιουργεί νέες τεχνολογίες και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό του στην επετειακή εκδήλωση για τα 35 χρόνια του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ελληνικής γλώσσας στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και στη συμβολή του Ινστιτούτου στην ανάπτυξη σύγχρονων γλωσσικών τεχνολογιών.

«Η ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα με ιστορία αρκετών χιλιάδων ετών, δεν είναι απλώς για εμάς η γλώσσα που κληρονομήσαμε. Είναι η γλώσσα με την οποία σκεφτόμαστε, δημιουργούμε, μεταφέρουμε τις αξίες μας, μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι είναι η γλώσσα που διδάσκουμε στα παιδιά μας, αλλά και σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους στον κόσμο.

Αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή του Ινστιτούτου, από την ίδρυσή του το 1991 μέχρι την σημερινή εποχή και την ανάπτυξη σύγχρονων ελληνικών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Meltemi και το Krikri, είπε: «Έχει ιδιαίτερη σημασία να συμμετέχουν οι Έλληνες επιστήμονες στη δημιουργία τους, να έχουμε γνώση, τεχνογνωσία και δυνατότητες να αναπτύσσουμε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες».

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ελληνικών διαλέκτων

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, με τη συμμετοχή του «Αθηνά» και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης ελληνικών διαλέκτων, ξεκινώντας από την κρητική και με προοπτική επέκτασης στην ποντιακή, την τσακώνικη και άλλες διαλέκτους. Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές.

«Η έρευνα, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι βασικοί πυλώνες για μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκλήρωσε ένα μεγάλο πρόγραμμα που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 37 εκατομμυρίων ευρώ για νέες και αναβαθμισμένες υποδομές του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», με έργα στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι και στην Ξάνθη, καθώς και στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με 20,5 εκατ. ευρώ για τη Μονάδα «Αρχιμήδης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρουσία του Ινστιτούτου στην Ξάνθη, όπου δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες, με το «Αθηνά» να απασχολεί περίπου 100 εργαζομένους. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια δημιουργεί καλύτερες εργασιακές προοπτικές, δουλειές που ενισχύουν την ελληνική οικονομία και προσφέρουν καλύτερους μισθούς στους νέους ανθρώπους. Αυτό που θέλουμε, τόνισε, είναι να μπορούν οι νέοι επιστήμονες να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους, αλλά και να ενισχυθεί η επιστροφή όσων έφυγαν από την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

«Αυτός είναι ο στόχος των επενδύσεων που κάνουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Όχι απλώς καλύτερα κτίρια και υποδομές, αλλά πολύ περισσότερες δυνατότητες για τους επιστήμονές μας», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη ισχυρότερης σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε καινοτομία, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέδεσε αυτή την προσπάθεια με το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δίνοντας έμφαση στη ισχυρότερη σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας με τη βιομηχανία και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Επίσης συνεχάρη τη διοίκηση, τους ερευνητές και όλους τους εργαζομένους του Ινστιτούτου για τη σημαντική προσφορά τους και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης «είναι και θα παραμείνει δίπλα σας», στηρίζοντας το έργο τους «με πράξεις και όχι με λόγια».

Στ. Καλαφάτης: Δημιουργούμε νέες, ελκυστικές προοπτικές για τους επιστήμονες

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, υπογράμμισε ότι: «Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα εγκαίνια των νέων, ανακαινισμένων και αναβαθμισμένων υποδομών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στην Ξάνθη, είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια επιστημονικής και τεχνολογικής προσφοράς του ΙΕΛ στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».

Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: «Το ΙΕΛ, με την υψηλή τεχνογνωσία του στις τεχνολογίες της γλώσσας, του λόγου και των ψηφιακών μέσων, αποτελεί τον βασικό πυλώνα που συνδέει την ακαδημαϊκή αριστεία με την κοινωνία και την παραγωγή. Έμπρακτη απόδειξη αυτής της αριστείας είναι η ανάπτυξη των δύο πρώτων ανοιχτών ελληνικών γλωσσικών μοντέλων, του «Λάμα Κρι-Κρι» και του «Μελτέμι». Παράλληλα, η ηγετική επιστημονική θέση του ΙΕΛ επιβεβαιώνεται εκ νέου, καθώς το Ινστιτούτο και το Ε.Κ. «Αθηνά» αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με την ElevenLabs, για τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής πιλοτικής ψηφιακής βιβλιοθήκης τοπικών φωνών και διαλέκτων, διασφαλίζοντας και διασώζοντας τον άυλο γλωσσικό μας πλούτο».

«Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς μια μακρόχρονη ιστορία, γιορτάζουμε το μέλλον. Ως πολιτεία, χρέος μας είναι να στεκόμαστε σταθεροί αρωγοί, επενδύοντας στρατηγικά στο πολυτιμότερο κεφάλαιό μας: το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας. Δημιουργούμε νέες, ελκυστικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η Ελλάδα προσφέρει καριέρες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μετατρέποντας το brain drain σε brain gain», επισήμανε ο υφυπουργός.

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