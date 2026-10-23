Ντέιβιντ Μπερν: Αυτό με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα έχει καλό τέλος

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Ο Ντέιβιντ Μπερν δεν ήταν ποτέ από αυτούς που αποφεύγουν το άγνωστο, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τεχνολογικό μέτωπο για το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.

Σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό i-D, ο frontman των Talking Heads έκανε μια μάλλον δυσοίωνη πρόβλεψη για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπονοώντας ότι μας οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι ωφέλιμη αν χρησιμοποιηθεί για τα σωστά πράγματα.

«Μου αρέσει να πιστεύω ότι ορισμένες πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα εύχρηστο εργαλείο», είπε. «Αν αναλύετε υπολογιστικά φύλλα και θέλετε να δείτε ένα μοτίβο, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι καλή σε αυτό. Έχω διαβάσει ότι είναι καλή, όπως για παράδειγμα για τους δερματολόγους που ανακαλύπτουν την αρχή ενός μελανώματος, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να την εντοπίσει μερικές φορές καλύτερα από έναν γιατρό. Αν είναι αξιόπιστη ως εργαλείο, αυτό φαίνεται χρήσιμο».

Παρά τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Μπερν είναι πεπεισμένος ότι τελικά θα μας βλάψει.

«Έχω ακούσει για φοιτητές που τη χρησιμοποιούν για να γράψουν τις εργασίες τους και στη συνέχεια καταλήγουν χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για το οποίο μόλις έγραψαν», είπε. «Και σκέφτηκα, “Ω, θα κάνει τους ανθρώπους πολύ ηλίθιους“».

Συνέχισε, «Φυσικά, υπάρχουν όλα όσα διαβάζουμε για το ότι ξεφεύγει από τον έλεγχο και χακάρει οτιδήποτε, απογοητεύοντας τους κυρίους της. Θα μπορούσα να το είχα προβλέψει. Έχω διαβάσει αρκετή επιστημονική φαντασία. Αυτό ήταν αναπόφευκτο – και δεν πρόκειται να έχει καλό τέλος».

Παρά τις αμφιβολίες του για την τεχνολογία, ο Μπερν δεν έχει παραδοθεί εντελώς στην απαισιοδοξία. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της ανθρωπότητας να αντεπεξέλθει σε δύσκολες στιγμές.

«Είναι ένας αγώνας», εξήγησε. «Δίνουμε μια ανηφορική μάχη επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος αγαπά τα κακά νέα. Είσαι καταδικασμένος να σκρολάρεις μέσα από τα κακά νέα για πάντα. Έχουμε εξελιχθεί για να γνωρίζουμε τις προειδοποιήσεις: μήπως είναι μια τίγρη στον θάμνο; Θα υποθέσω ότι είναι, και έτσι δεν θα πεθάνω».

Κατέληξε στο συμπέρασμα: «Αλλά υπάρχουν μικρές ομάδες ανθρώπων που κάνουν πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα, λύνουν προβλήματα. Και αυτό μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ένταση που προκαλεί το περιεχόμενο που διαβάζετε στις εφημερίδες. Σας βοηθά να συνειδητοποιήσετε: δεν είναι όλα απαισιόδοξα και καταστροφικά. Είμαι αισιόδοξος ότι οι άνθρωποι θα επιμείνουν».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δημοσίευσε το βιβλίο «Sleeping Beauty: Why Go Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up», ένα βιβλίο που εξετάζει πώς οι κάποτε παραμελημένες καλλιτεχνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις μπορούν να βρουν ανανεωμένη σημασία δεκαετίες ή και αιώνες αργότερα.

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