Πρόταση Μπάρακ για δύο ενεργειακούς διαδρόμους – «Γελοία» η κόντρα Ελλάδας-Τουρκίας

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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, παρουσίασε τη δική του πρόταση για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να βρουν κοινό έδαφος στον τομέα της ενέργειας.
Σε συνέντευξή του στον Μάριο Νόφαλ, ο Αμερικανός διπλωμάτης χαρακτήρισε «γελοία» την αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αποτελεί μέρος των ενεργειακών διαδρόμων.
«Η Ελλάδα σίγουρα χρειάζεται να είναι μέρος των ενεργειακών διαδρόμων», δήλωσε ο Μπάρακ, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία τσακώνονται από πάντα, πράγμα που είναι γελοίο».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους μέσα από τη συνεννόηση και τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.
«Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ευθυγραμμιστούν και να πουν: “Ωραία, θα έχουμε δύο ενεργειακούς διαδρόμους και θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον”», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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