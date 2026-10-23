Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην Ιορδανία – Τουλάχιστον επτά νεκροί

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Άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και τραυματισμών, μετέδωσε την Παρασκευή η κρατική τηλεόραση.

What’s happened in Jordan is completely unacceptable. The cowards attacked defenseless people at a church. Hopefully the Jordanian security finds them soon. https://t.co/OFS0fU266V — Ona (@OnatheDon1) October 23, 2026

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση κατά της εκκλησίας του Χαμούντ, στο Καράκ, ενώ περίπου 10 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ιορδανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka διευκρινίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης είναι δύο και ότι αναζητούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια κηδείας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

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