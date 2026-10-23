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23.10.2026 15:39

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην Ιορδανία – Τουλάχιστον επτά νεκροί

23.10.2026 15:39
ekklisia iordania

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Άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και τραυματισμών, μετέδωσε την Παρασκευή η κρατική τηλεόραση.

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση κατά της εκκλησίας του Χαμούντ, στο Καράκ, ενώ περίπου 10 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ιορδανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka διευκρινίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης είναι δύο και ότι αναζητούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια κηδείας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 17:19
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