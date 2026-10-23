Εργατικό δυστύχημα στην Τουρκία: Έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο, νεκροί τρεις εργάτες (video)

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Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην περιφέρεια Κιλιμλί της επαρχίας Ζονγκουλντάκ στην βόρεια Τουρκία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10).
Σύμφωνα με CNN Turk τρεις εργάτες έχουν χάσει τη ζωής τους από την έκρηξη ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση των δύο να είναι κρίσιμη.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί απέδωσε την έκρηξη σε ανάφλεξη μεθανίου. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD), της Χωροφυλακής, ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε την έναρξη κατεπείγουσας έρευνας από την Εισαγγελία του Ζονγκουλντάκ, με τρεις εισαγγελείς επιφορτισμένους με την υπόθεση.
Το Ζονγκουλντάκ είναι το μεγαλύτερο κέντρο εξόρυξης άνθρακα της Τουρκίας. Στη γειτονική Άμαστρη, έκρηξη μεθανίου στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρακωρύχους τον Οκτώβριο του 2022. Το βαρύτερο εργατικό δυστύχημα της χώρας παραμένει η Σόμα, με 301 νεκρούς το 2014.
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