Εργατικό δυστύχημα στην Τουρκία: Έκρηξη μεθανίου σε ανθρακωρυχείο, νεκροί τρεις εργάτες (video)

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Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην περιφέρεια Κιλιμλί της επαρχίας Ζονγκουλντάκ στην βόρεια Τουρκία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10).

Σύμφωνα με CNN Turk τρεις εργάτες έχουν χάσει τη ζωής τους από την έκρηξη ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση των δύο να είναι κρίσιμη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών.

🚨SON DAKİKA- CAN KAYBI 3’E YÜKSELDİ

Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasında can kaybı 3’e çıktı. 5 yaralıdan 1’inin durumu ağır. #Zonguldak #SonDakika #gramaltın pic.twitter.com/QOugWESD3I — Gökhan Özturan (@GOzturan) October 23, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί απέδωσε την έκρηξη σε ανάφλεξη μεθανίου. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD), της Χωροφυλακής, ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε την έναρξη κατεπείγουσας έρευνας από την Εισαγγελία του Ζονγκουλντάκ, με τρεις εισαγγελείς επιφορτισμένους με την υπόθεση.

🚨 #TURKEY : A coal mine explosion in Zonguldak has killed 2 workers and injured 5 others, with 1 miner reportedly still trapped underground.



Rescue teams are racing to reach the trapped worker as investigations continue. #ゴンチャの新作 #BJKvCP #sondaki̇ka pic.twitter.com/dWqVZqMSGK — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 23, 2026

Το Ζονγκουλντάκ είναι το μεγαλύτερο κέντρο εξόρυξης άνθρακα της Τουρκίας. Στη γειτονική Άμαστρη, έκρηξη μεθανίου στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρακωρύχους τον Οκτώβριο του 2022. Το βαρύτερο εργατικό δυστύχημα της χώρας παραμένει η Σόμα, με 301 νεκρούς το 2014.

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