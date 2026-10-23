Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί σοβαρά τραυματίες

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Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερα άλλα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς από αυτοκίνητο στην περιοχή Yvelines, δυτικά του Παρισιού.

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Un homme tire en rafales sur la voie publique dans les Yvelines, un mort, le suspect interpelléhttps://t.co/RG8PwLadP4 October 23, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο με αυτόματο τουφέκι σκορπώντας τον τρόμο.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFM αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβόλησε μέσα από ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ.

Ο δράστης τελικά συνελήφθη στην Κοϊνιέρ.

Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς στο προάστιο του Παρισιού Τραπ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πως το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα) στην Τραπ και στη Λα Βεριέρ, δυτικά της πρωτεύουσας και πως, σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή και ο απολογισμός «δεν έχει οριστικοποιηθεί»

Παράλληλα, ο Λοράν Μαζορί, βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβελίν, τόνισε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες».

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