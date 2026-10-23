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23.10.2026 13:24

Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί σοβαρά τραυματίες

23.10.2026 13:24
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Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον τέσσερα άλλα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς από αυτοκίνητο στην περιοχή Yvelines, δυτικά του Παρισιού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο με αυτόματο τουφέκι σκορπώντας τον τρόμο.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης BFM αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβόλησε μέσα από ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Τραπ και στη συνέχεια στη Λα Βεριέρ.

Ο δράστης τελικά συνελήφθη στην Κοϊνιέρ.

Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίσθηκαν από πυροβολισμούς στο προάστιο του Παρισιού Τραπ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει πως το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα) στην Τραπ και στη Λα Βεριέρ, δυτικά της πρωτεύουσας και πως, σύμφωνα με τις αρχές, διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή και ο απολογισμός «δεν έχει οριστικοποιηθεί»

Παράλληλα, ο Λοράν Μαζορί, βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβελίν, τόνισε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 13:30
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