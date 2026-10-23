WSJ: O Τραμπ τηλεφώνησε στον Μασκ και ζήτησε να αρθούν οι περιορισμοί του Starlink στην Ουκρανία

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Έλον Μασκ, ζητώντας την άρση των περιορισμών στη στρατιωτική έκδοση του συστήματος Starlink στην Ουκρανία.

Μετά την επικοινωνία των δύο ανδρών, παρατηρήθηκε μερική αποκατάσταση της ταχύτητας του δορυφορικού δικτύου, αν και η βελτίωση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλες τις ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες.

Οι περιορισμοί, στην ταχύτητα του συστήματος, είχαν καταστήσει αναποτελεσματικά ορισμένα ουκρανικά επιθετικά drones και συστήματα αναχαίτισης απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Ο Λευκός Οίκος και η SpaceX παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το αν ο Μασκ έδρασε αυτόνομα ή κατόπιν κυβερνητικής εντολής για την επιβράδυνση του δικτύου.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σχετικά με την υποβάθμιση της λειτουργίας του Starlink και την εξάρτηση του Πενταγώνου από τη SpaceX.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε την Τετάρτη στον Έλον Μασκ, ζητώντας του να άρει τους περιορισμούς στη στρατιωτική έκδοση του Starlink στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Το δορυφορικό σύστημα άρχισε να λειτουργεί πιο ομαλά την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το όριο ταχύτητας των περίπου 161 χιλιομέτρων την ώρα, που είχε επιβληθεί στο σύστημα, καθιστώντας ορισμένα ουκρανικά επιθετικά drones και συστήματα αναχαίτισης αναποτελεσματικά απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Η παρέμβαση Τραμπ ακολούθησε δημοσίευμα της εφημερίδας που αποκάλυπτε ότι ο Μασκ είχε διατάξει την επιβράδυνση του Starlink. Ωστόσο, SpaceX και Λευκός Οίκος παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για το εάν ο δισεκατομμυριούχος ενήργησε αυτόνομα ή κατόπιν κυβερνητικής εντολής.

credit: AP

Starlink: Μερική αποκατάσταση μετά την επικοινωνία Τραμπ – Μασκ

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ταχύτητες του Starlink αυξήθηκαν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, αν και η εικόνα δεν ήταν ίδια σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες.

Ορισμένες ανέφεραν βελτίωση, ενώ άλλες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν τους ίδιους περιορισμούς.

«Συνεχίζουμε να περιμένουμε ενημέρωση και διευκρινίσεις από την αμερικανική πλευρά. Δεν υπάρχει ακόμη απάντηση», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ είχε εκφράσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες σε συνεργάτες και συμμάχους την επιθυμία του να ανατρέψει τους περιορισμούς στο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις κατά μήκος του μετώπου.

Ερωτηθείς την Πέμπτη για την επικοινωνία του με τον Μασκ, ο Τραμπ απέφυγε να την επιβεβαιώσει ή να τη διαψεύσει.

«Δεν σχολιάζω ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι ότι το επανέφερε», δήλωσε.

Οι περιορισμοί του Starlink και η κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις προηγούμενες διαψεύσεις του Τραμπ ότι είχε ζητήσει την επιβράδυνση του Starlink ή γνώριζε ποιος έδωσε την εντολή.

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει ότι Τραμπ και Μασκ συζήτησαν για την Ουκρανία και το Starlink την ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν οι περιορισμοί.

Η επιβράδυνση είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες αφότου οι δύο άνδρες επέκριναν δημόσια τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ, στις οποίες ο Τραμπ αποδίδει την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη δέχονται εδώ και μία εβδομάδα ερωτήσεις για το ποιος αποφάσισε την επιβολή των περιορισμών. Ο ίδιος αρνείται επανειλημμένα ότι έδωσε σχετική εντολή ή γνωρίζει ποιος την έδωσε.

Τα προβλήματα συνδεσιμότητας συνέβαλαν στην επιδείνωση των αμερικανοουκρανικών σχέσεων, οι οποίες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, τα ουκρανικά στρατιωτικά συστήματα έχαναν τη σύνδεσή τους με το δορυφορικό δίκτυο όταν κινούνταν με υψηλές ταχύτητες. Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι οι περιορισμοί θα κόστιζαν ανθρώπινες ζωές.

Βανς, Χέγκσεθ και Ρούμπιο: Διαφορετικές τοποθετήσεις για τη SpaceX

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «απολύτως κατανοητό» ο Μασκ να μη θέλει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο χωρίς σαφείς κατευθύνσεις από την αμερικανική κυβέρνηση.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό αφορά τον Έλον. Αφορά θεμελιωδώς το ποια θα είναι η πολιτική της Αμερικής απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Η τοποθέτησή του διαφοροποιήθηκε από εκείνες του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Μασκ μπορεί να εφαρμόζει τους όρους παροχής υπηρεσιών της SpaceX χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.

«Υπάρχουν όροι παροχής υπηρεσιών που πρέπει να τηρούνται και το Starlink έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Χέγκσεθ.

Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Έρευνα για το Starlink

Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση εναντίον του Κιέβου, μόλις μία ημέρα αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε σε τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη έρευνας για την υποβάθμιση της λειτουργίας του Starlink στην Ουκρανία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η έρευνα θα εξετάσει επίσης τις συνέπειες της εξάρτησης του Πενταγώνου από τη SpaceX για κρίσιμες δορυφορικές επικοινωνίες.

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