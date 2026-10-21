WSJ: Ο Έλον Μασκ περιόρισε το Starlink στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο ο ρόλος του στον πόλεμο

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Ο Έλον Μασκ έδωσε την εντολή για τον περιορισμό της ταχύτητας του Starlink, του δορυφορικού δικτύου που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Το δημοσίευμα, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης, αναφέρει ότι η απόφαση επηρέασε τη λειτουργία ουκρανικών drones, προκαλώντας αναστάτωση στο Κίεβο και σύγχυση στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.

Η απόφαση ήρθε σε μια περίοδο αυξανόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Κιέβου. Τόσο ο Μασκ, όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχουν επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ, τις οποίες ο Τραμπ συνδέει με την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με τις πηγές της WSJ, οι περιορισμοί στην ταχύτητα σύνδεσης των ουκρανικών συσκευών είχαν ως συνέπεια να καταστούν ουσιαστικά άχρηστα ορισμένα επιθετικά drones και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης.

Δύο πηγές υποστήριξαν ότι ο Τραμπ και ο Μασκ συνομίλησαν τηλεφωνικά για το ζήτημα λίγο αφότου έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν σε προεκλογική εκστρατεία. Μία από αυτές ανέφερε ότι είχε προηγηθεί και άλλη συζήτηση των δύο ανδρών, πριν αποφασιστεί ο περιορισμός της πρόσβασης στο δίκτυο.

Η αναζήτηση ευθυνών και οι επαφές με τον Λευκό Οίκο

Η δημόσια παρέμβαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέτεινε την αβεβαιότητα γύρω από το ποιος είχε δώσει την εντολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η απουσία απρόσκοπτης πρόσβασης στο Starlink θα μπορούσε να κοστίσει ανθρώπινες ζωές, προκαλώντας παράλληλα μια άτυπη διερεύνηση στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου για τον εντοπισμό του υπευθύνου.

Την ίδια στιγμή, στελέχη της SpaceX ήρθαν σε επικοινωνία με αξιωματούχους της αμερικανικής προεδρίας, επιδιώκοντας να συμφωνηθεί κοινή γραμμή επικοινωνίας. Κατά τις ίδιες πηγές, η εταιρεία επιδίωκε να προβληθεί προς τα έξω ότι είχε προηγηθεί συντονισμός με την κυβέρνηση Τραμπ πριν από την απόφαση του Μασκ.

Ο επικεφαλής της SpaceX τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη των περιορισμών. «Οποιοσδήποτε περιορισμός στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζεται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο POTUS για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι δεν γνώριζε ποιος ήταν υπεύθυνος για την απόφαση, προσθέτοντας: «Θα ήθελα, όμως, να το μάθω».

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Μασκ κινήθηκε αυτοβούλως, χωρίς να έχει λάβει συγκεκριμένη εντολή από τον Τραμπ για την επιβολή αντιποίνων στην Ουκρανία. Ωστόσο, άλλη πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας είχε επικοινωνήσει με αρκετά υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν θέσει σε εφαρμογή το όριο ταχύτητας. Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί άνοιξαν τον δρόμο σε ρωσικούς πυραύλους να παρακάμψουν την ουκρανική αεράμυνα.

Η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, έπειτα από σειρά δημόσιων τοποθετήσεων και ανακοινώσεων της κυβέρνησης Τραμπ που το Κίεβο εξέλαβε ως εχθρικές. Ανάμεσά τους ήταν οι επικρίσεις του Τραμπ και του Μασκ κατά του Ζελένσκι. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποψιάστηκαν εξαρχής ότι πίσω από την απόφαση βρισκόταν είτε ο Αμερικανός πρόεδρος, είτε ο Μασκ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Οι επιπτώσεις στο πεδίο της μάχης και η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου

Το επεισόδιο έχει οξύνει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας σε επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τότε που ο Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά στον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, πέρυσι. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο τον ρόλο του Μασκ στον πόλεμο, καθώς το Starlink αποτελεί κρίσιμο δίαυλο επικοινωνίας για τις ουκρανικές μονάδες στην πρώτη γραμμή, τόσο κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, όσο και για την αντιμετώπιση των επιθέσεων. Η δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία του δικτύου προσφέρει στον επιχειρηματία σημαντική επιρροή στην εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την έκταση των περιορισμών περιέγραψε ο Μάικλ Κόφμαν, ειδικός στον πόλεμο στην Ουκρανία και ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσιγκτον. Όπως δήλωσε, «οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση επιθετικών drones και μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 160 χλμ./ώρα. Ωστόσο, η πραγματική ταχύτητα σύνδεσης παραμένει κάτω από τα 130 χλμ./ώρα, ενώ οι περιορισμοί εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις ουκρανικές επιθετικές επιχειρήσεις και την αντιαεροπορική άμυνα».

Την Τρίτη, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσιγκτον, Ντένις Σιενίκ, ανέφερε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να «αναμένει επίσημη απάντηση από τις επαφές σε ανώτατο επίπεδο με το Πεντάγωνο και τη SpaceX, προκειμένου να κατανοήσει τι ακριβώς συνέβη, αλλά και να διευκρινιστεί αν η σύνδεση έχει αποκατασταθεί ή πρόκειται να αποκατασταθεί».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι έχει κατηγορήσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι διέκοψε προσωρινά την παροχή πληροφοριών από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δεδομένα αυτά βοηθούσαν τις ουκρανικές δυνάμεις να εντοπίζουν εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων και να εξαπολύουν επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ότι οι σχετικές αναφορές «δεν είναι αληθείς». Ο ίδιος, ο οποίος είχε προηγουμένως συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ζελένσκι, αναγνώρισε πάντως ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» πως η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου αυξάνεται.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος ταξίδεψε την Τρίτη στη Νορβηγία, όπου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με δύο ακόμη ηγέτες, στο πλαίσιο των επαφών για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια και το μήνυμα Τραμπ

Η αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου και του Μασκ με τον Ζελένσκι έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει τις τιμές του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο ίδιος αποδίδει την άνοδο των τιμών στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές, ωστόσο, θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικότερο ρόλο στις ανατιμήσεις.

Στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από την επιβολή των περιορισμών στο Starlink, ο Τραμπ αποκάλυψε τι είχε πει στον Ουκρανό πρόεδρο: «Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, αλλά μην πλήττεις τα διυλιστήρια, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλο τον κόσμο». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις, πρόσθεσε: «Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ. Καλό θα ήταν να το σταματήσει αμέσως».

Ο Μασκ αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας X, σχολιάζοντας βίντεο του Λευκού Οίκου που περιλάμβανε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Ο Ζελένσκι το έχει παρατραβήξει», έγραψε.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, Ουκρανοί χειριστές drones άρχισαν να αναφέρουν ότι έχαναν ανεξήγητα τη σύνδεσή τους με το Starlink. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις ουκρανικές Αρχές στην άμεση αναζήτηση εξηγήσεων από την εταιρεία.

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