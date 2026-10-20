Ιράν: «Δεν θα φύγει από τη χώρα ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου» – Μπλόκο στις απαιτήσεις των ΗΠΑ

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Αμετακίνητη παραμένει η Τεχεράνη στο ζήτημα των πυρηνικών αποθεμάτων της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος.

Το μήνυμα μετέφερε ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένων πυρηνικών υλικών δεν πρόκειται να φύγει από το Ιράν. Αποτελούν σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα και εθνικό πλούτο για τον ιρανικό λαό», δήλωσε ο Ρεζαΐ, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο των διαφωνιών

Η διαχείριση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού παραμένει ένα από τα βασικότερα εμπόδια στις σχέσεις των δύο πλευρών. Η Ουάσινγκτον απαιτεί να απομακρυνθούν από το Ιράν, ενώ η ιρανική πλευρά αντιπροτείνει την αραίωσή τους εντός της χώρας, απορρίπτοντας τη μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέδεσε, παράλληλα, οποιαδήποτε προοπτική διαπραγματεύσεων με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης.

«Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση όσο οι ΗΠΑ δεν θα λαμβάνουν μέτρα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από την τήρηση των όρων που έχει θέσει το Ιράν», είπε χαρακτηριστικά ο Ρεζαΐ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατά τη συνάντησή του με τον Πακιστανό στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη στο πλαίσιο νέας προσπάθειας διαμεσολάβησης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε τίποτα καινούργιο να πούμε. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά μονό εάν εκπληρώσουν» τους ιρανικούς όρους, τόνισε ο Γκαλιμπάφ.

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