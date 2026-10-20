«Έτοιμος για διαπραγματεύσεις» ο Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

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Τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο να επιλυθούν τα ζητήματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε «έτοιμος για διαπραγματεύσεις», μετά τις επαφές του στο Όσλο με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των νέων διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες οδήγησαν σε «ορισμένες σαφείς ιδέες για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη». Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, βρίσκεται η προοπτική μιας τριμερούς συνάντησης των ηγετών, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε αυτό το επίπεδο.

Ο Ζελένσκι θέλει οι Αμερικανοί εκπρόσωποι να μεταφέρουν στη ρωσική πλευρά τις ιδέες που συζητήθηκαν για μια ενδεχόμενη ειρηνική διευθέτηση. Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία, δήλωσε: «Ας δούμε τι έχει να πει ο Πούτιν».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόταση των ΗΠΑ για ενεργειακή εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο την αποδέχθηκε «αμέσως», ενώ η Μόσχα «ανταποκρίθηκε συνεχίζοντας τις επιθέσεις της».

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι από κοινού με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Διπλωματικές επαφές με φόντο την ένταση στις σχέσεις Τραμπ-Ζελένσκι

Η διπλωματική κινητικότητα εκδηλώνεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Ζελένσκι, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει την αντικατάστασή του ως συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, ο Γουίτκοφ αναμένεται να μεταβεί στη Ρωσία, προκειμένου να συζητήσει με τον Πούτιν τις προτάσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.

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