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20.10.2026 20:34

Η Λευκωσία καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Είναι παράνομο και ανυπόστατο»

20.10.2026 20:34
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Την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Τρίπολη καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

«Το εν λόγω μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω μνημόνιο παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

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