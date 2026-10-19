Ο Τραμπ αδειάζει ξανά τον Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία» 

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Την αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία έθεσε εκ νέου στο τραπέζι ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τη Δευτέρα, 19/10, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε την καταλληλότητα του Ζελένσκι να εκπροσωπεί το Κίεβο στις συνομιλίες. «Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να αναθέσει τις διαπραγματεύσεις σε κάποιον άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

R: Zelensky says you're on the wrong side of history.



Trump: Zelensky doesn't know what he's talking about. I think it's time for somebody else to negotiate on behalf of Ukraine pic.twitter.com/3iWbQ748J6 — Acyn (@Acyn) October 19, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι βρίσκεται «στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης», κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις επαφές με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της επιλογής του να μην εντείνει προς το παρόν την πίεση στη Μόσχα, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την επίτευξη συμφωνίας. Ερωτηθείς σχετικά με την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ επέμεινε ότι προτεραιότητά του είναι ο τερματισμός του πολέμου, όχι η υποστήριξη της Μόσχας.

Trump says he's negotiating a "Ukraine deal" with Putin and claims Putin "has been very well behaved on Iran" pic.twitter.com/R7TIG2iozV — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», προσθέτοντας ότι «πιθανότατα ποτέ δεν ήθελε» τον τερματισμό του. Επιπλέον, ο Τραμπ τόνισε ότι «έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να τι θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια».

Trump on Ukraine:



We've given a lot to Ukraine. They've given nothing to us. pic.twitter.com/L9hgIx4ijR — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, παράλληλα, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μοιράζονται πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους με την Ουκρανία.

Σε ερώτηση για τους περιορισμούς στο Starlink που αντιμετώπισε η Ουκρανία, με συνέπεια να επηρεαστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει ποιος έδωσε τη σχετική διαταγή, «αλλά θα ήθελα να το μάθω».

Q: Who ordered the interruption of Starlink in Ukraine?



Trump: I don't know who it was, but I'd like to find out pic.twitter.com/2RdnHZ1dz1 — Acyn (@Acyn) October 19, 2026

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ένοικος του Λευκού Οίκου αμφισβητεί τον ρόλο του Ζελένσκι. Στις 10 Οκτωβρίου είχε προτείνει στην Ουκρανία «να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Με τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφει πλέον ανοιχτά την κριτική του στον Ουκρανό ομόλογό του, αμφισβητώντας τη στάση του στις προσπάθειες για ειρήνευση, την ώρα που εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την κριτική του προς την Ουάσινγκτον, τόσο για τη στάση της απέναντι στη Μόσχα, όσο και για την απόφαση του Τραμπ να μην υπογράψει νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Κυριακή, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου ασκεί πίεση στην Ουκρανία να παραδοθεί στη Ρωσία.

Ανοιχτός σε τριμερή συνάντηση με Σι και Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εάν ο Σι θέλει να γίνει, θα το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα προγραμμάτιζε μια τέτοια συνάντηση με επίκεντρο τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Trump: "Russia, frankly, has been fine on Ukraine. They haven't been doing much." pic.twitter.com/1UpyCwoF1h — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

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