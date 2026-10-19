Αλβανία: Χάος στα Τίρανα – Με πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και άγρια καταστολή απαντά ο Ράμα στις ογκώδεις διαδηλώσεις

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Νέες διαδηλώσεις συντάραξαν τον κέντρο των Τιράνων στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, όταν διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και μαθητές, με τη συμμετοχή πολιτών διαφορετικών ηλικιών συνέχισαν να διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης Ράμα ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού. Η αστυνομία επιστράτευσε δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, πλαστικές σφαίρες εναντίον διαδηλωτών, εντείνοντας την καταστολή.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών και κυβερνητικών κτιρίων.

Police in Tirana, Albania seen retreating as protesters hurl fuel bottles rigged with fireworks. Day of violent demonstrations calling on PM Edi Rama to resign. pic.twitter.com/ejd1l0CiFO — Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2026

Τα νέα επεισόδια ξέσπασαν κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε εναντίον του κτιρίου και των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί απάντησαν πετώντας δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

🇦🇱 Student protests continue across Albania on Day 7.



Students in Lezhe, in northern Albania, vandalized the iconic Lahuta e Malcise monument in the city center. pic.twitter.com/6Xvr6NuJak October 19, 2026

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με το ένα μέρος να παραμένει κοντά στο υπουργείο και το άλλο μέρος να κινείται προς τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η αστυνομία επιστράτευσε τις υδροφόρες επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να διαλύσει τις συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το BalkanWeb και το News24, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν ακόμα και στη χρήση πλαστικών σφαιρών, ενώ συνέχισαν τις επιχειρήσεις κατά των διαδηλωτών με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

In Albania the situation gets more hostile.



The Police use 'Stun' grenades and rubber bullets against protesters, both of which can maim and kill.



In return the protestors throw molotov cocktails at them. pic.twitter.com/jC50E20X8e — BladeoftheSun (@BladeoftheS) October 19, 2026

Την ίδια ώρα, διαδηλωτές από την μεριά τους εκτόξευαν πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα, ενώ κάδοι απορριμμάτων παραδόθηκαν στις φλόγες, δημιουργώντας εστίες φωτιάς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Μάχες σώμα με σώμα, παρεμπόδιση κάλυψης και σε δημοσιογράφους

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στην οδό Ντίμπρας των Τιράνων, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις σώμα με σώμα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Σύμφωνα με το BalkanWeb, οι διαδηλωτές έριχναν πέτρες προς τους αστυνομικούς και πυρπολούσαν κάδους απορριμμάτων, ενώ οι αστυνομικοί απαντούσαν με την σειρά τους με δακρυγόνα.

Όταν μέρος των συγκεντρωμένων διασκορπίστηκε στα γύρω στενά, αστυνομικές ομάδες συνέχισαν την καταδίωξή τους, προχωρώντας σε προσαγωγές. Την ίδια στιγμή, τα αλβανικά μέσα καταγγέλλουν περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη των επιχειρήσεων. Το News24 κατήγγειλε ότι αστυνομικοί εμπόδισαν τον δημοσιογράφο τους και άλλους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να ακολουθήσουν τις δυνάμεις ασφαλείας στα στενά όπου είχαν καταφύγει διαδηλωτές.

Διαδηλωτές επιτέθηκαν και κατά του Εφετείου – Συλλήψεις

Οι συγκρούσεις δεν περιορίστηκαν στην περιοχή του υπουργείου Εσωτερικών. Στόχος επιθέσεων έγινε νωρίτερα και το κτίριο του Εφετείου, όπου διαδηλωτές προκάλεσαν φθορές. Σύμφωνα με το Shqiptarja.com, πέντε διαδηλωτές συνελήφθησαν για την επίθεση στο Εφετείο, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, ενώ ακόμη 15 άτομα αναζητούνται από τις αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους στην πλατεία Μητέρας Τερέζας, ενώ ομάδες διαδηλωτών συνέχισαν την πορεία τους προς την πλατεία Σκεντέρμπεη και άλλους κεντρικούς δρόμους.

Ράμα: Στο τραπέζι «μαύρη λίστα» διαδηλωτών για να μην μπορούν να μπουν σε χώρες της ΕΕ

Την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους, η κυβέρνηση του Έντι Ράμα εξέταζε νέα μέτρα κατά των προσώπων που συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Report TV, μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται η δημιουργία «μαύρης λίστας» στο σύστημα συνοριακού ελέγχου TIMS, στην οποία θα καταχωρίζονται πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες βίαιων ενεργειών.

Το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται με στόχο να επιβληθούν περιορισμοί στην είσοδό τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πρόκειται για πρόταση που βρίσκεται σε στάδιο συζήτησης και όχι για ήδη θεσπισμένη απαγόρευση, καθώς η επιβολή περιορισμών εισόδου στην ΕΕ δεν αποτελεί μονομερή αρμοδιότητα της αλβανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Έντι Ράμα έχει προαναγγείλει αυστηρότερη αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων, επισημαίνοντας ότι οι γονείς ανηλίκων που προκαλούν καταστροφές θα καλούνται να αναλάβουν οικονομική ευθύνη για τις ζημιές.

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