search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 22:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 21:19

Αλβανία: Χάος στα Τίρανα – Με πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και άγρια καταστολή απαντά ο Ράμα στις ογκώδεις διαδηλώσεις

19.10.2026 21:19
alvania diadiloseis 66- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέες διαδηλώσεις συντάραξαν τον κέντρο των Τιράνων στην Αλβανία για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, όταν διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και μαθητές, με τη συμμετοχή πολιτών διαφορετικών ηλικιών συνέχισαν να διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης Ράμα ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού. Η αστυνομία επιστράτευσε δακρυγόνα, εκτοξευτήρες νερού και, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, πλαστικές σφαίρες εναντίον διαδηλωτών, εντείνοντας την καταστολή.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα κατά αστυνομικών και κυβερνητικών κτιρίων.

Τα νέα επεισόδια ξέσπασαν κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε εναντίον του κτιρίου και των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί απάντησαν πετώντας δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με το ένα μέρος να παραμένει κοντά στο υπουργείο και το άλλο μέρος να κινείται προς τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η αστυνομία επιστράτευσε τις υδροφόρες επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να διαλύσει τις συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το BalkanWeb και το News24, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν ακόμα και στη χρήση πλαστικών σφαιρών, ενώ συνέχισαν τις επιχειρήσεις κατά των διαδηλωτών με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

Την ίδια ώρα, διαδηλωτές από την μεριά τους εκτόξευαν πέτρες, μολότοφ και πυροτεχνήματα, ενώ κάδοι απορριμμάτων παραδόθηκαν στις φλόγες, δημιουργώντας εστίες φωτιάς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Μάχες σώμα με σώμα, παρεμπόδιση κάλυψης και σε δημοσιογράφους

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στην οδό Ντίμπρας των Τιράνων, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις σώμα με σώμα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Σύμφωνα με το BalkanWeb, οι διαδηλωτές έριχναν πέτρες προς τους αστυνομικούς και πυρπολούσαν κάδους απορριμμάτων, ενώ οι αστυνομικοί απαντούσαν με την σειρά τους με δακρυγόνα.

Όταν μέρος των συγκεντρωμένων διασκορπίστηκε στα γύρω στενά, αστυνομικές ομάδες συνέχισαν την καταδίωξή τους, προχωρώντας σε προσαγωγές. Την ίδια στιγμή, τα αλβανικά μέσα καταγγέλλουν περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη των επιχειρήσεων. Το News24 κατήγγειλε ότι αστυνομικοί εμπόδισαν τον δημοσιογράφο τους και άλλους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να ακολουθήσουν τις δυνάμεις ασφαλείας στα στενά όπου είχαν καταφύγει διαδηλωτές.

Διαδηλωτές επιτέθηκαν και κατά του Εφετείου – Συλλήψεις

Οι συγκρούσεις δεν περιορίστηκαν στην περιοχή του υπουργείου Εσωτερικών. Στόχος επιθέσεων έγινε νωρίτερα και το κτίριο του Εφετείου, όπου διαδηλωτές προκάλεσαν φθορές. Σύμφωνα με το Shqiptarja.com, πέντε διαδηλωτές συνελήφθησαν για την επίθεση στο Εφετείο, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, ενώ ακόμη 15 άτομα αναζητούνται από τις αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους στην πλατεία Μητέρας Τερέζας, ενώ ομάδες διαδηλωτών συνέχισαν την πορεία τους προς την πλατεία Σκεντέρμπεη και άλλους κεντρικούς δρόμους.

Ράμα: Στο τραπέζι «μαύρη λίστα» διαδηλωτών για να μην μπορούν να μπουν σε χώρες της ΕΕ

Την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στους δρόμους, η κυβέρνηση του Έντι Ράμα εξέταζε νέα μέτρα κατά των προσώπων που συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Report TV, μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται η δημιουργία «μαύρης λίστας» στο σύστημα συνοριακού ελέγχου TIMS, στην οποία θα καταχωρίζονται πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες βίαιων ενεργειών.

Το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται με στόχο να επιβληθούν περιορισμοί στην είσοδό τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πρόκειται για πρόταση που βρίσκεται σε στάδιο συζήτησης και όχι για ήδη θεσπισμένη απαγόρευση, καθώς η επιβολή περιορισμών εισόδου στην ΕΕ δεν αποτελεί μονομερή αρμοδιότητα της αλβανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Έντι Ράμα έχει προαναγγείλει αυστηρότερη αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων, επισημαίνοντας ότι οι γονείς ανηλίκων που προκαλούν καταστροφές θα καλούνται να αναλάβουν οικονομική ευθύνη για τις ζημιές.

Διαβάστε επίσης:

Κένυα: Ένοχος για τον θάνατο 190 παιδιών κρίθηκε ο ηγέτης αίρεσης που διέταξε τους πιστούς να λιμοκτονήσουν για να πάνε στον παράδεισο

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Λιλ, Νίκαια, Λυών και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας – Σε lockdown περιοχές στο Παρίσι, στρατό στους δρόμους θέλει δήμαρχος

Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τις ΗΠΑ για την «ανασφάλεια» στο Ορμούζ – Ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επιδιώκει η Ρωσία



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
milano
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 500 στρατιώτες κατεβάζει στο Μιλάνο η Μελόνι – Αστυνομικοί με πολιτικά κάνουν ελέγχους, από κοντά και ο Σαλβίνι

cristiano-ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

perou-ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Στις φλόγες κινητήρας αεροσκάφους πριν από την απογείωση – Πανικός στο αεροδρόμιο (Video)

alvania diadiloseis 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Χάος στα Τίρανα – Με πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και άγρια καταστολή απαντά ο Ράμα στις ογκώδεις διαδηλώσεις

paideias-2.jpg
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΑ μηνύει το υπουργείο Παιδείας, διεκδικεί 300.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eu-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές ΗΠΑ προς ΕΕ: «Καταστροφικά αντίποινα εαν περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών εταιριών στην ευρωπαϊκή αγορά»

lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

karamanlis-dendias-samaras-karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Ο φόβος για «Γαλλία», η πραγματική σχέση Σαμαρά - Καραμανλή, ο καβγάς ΕΛΑΣ - ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις, ο «Άραβας» Δένδιας και τα δύσκολα ψηφοδέλτια για 4

tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 22:03
milano
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 500 στρατιώτες κατεβάζει στο Μιλάνο η Μελόνι – Αστυνομικοί με πολιτικά κάνουν ελέγχους, από κοντά και ο Σαλβίνι

cristiano-ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόστιμο «πούπουλο» στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομοσπονδία της Πορτογαλίας

perou-ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Στις φλόγες κινητήρας αεροσκάφους πριν από την απογείωση – Πανικός στο αεροδρόμιο (Video)

1 / 3