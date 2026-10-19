Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τις ΗΠΑ για την «ανασφάλεια» στο Ορμούζ – Ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επιδιώκει η Ρωσία

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Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε στις ΗΠΑ την ευθύνη για την «ανασφάλεια» και τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά ζητήματα θα έπρεπε να επιλυθούν δια της διπλωματικής οδού, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο πόλεμος που επέβαλαν οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ), σε συνδυασμό με τον οικονομικό αποκλεισμό, συνιστά τη βασική πηγή ανασφάλειας στην περιοχή μας», είπε ο Αραγτσί μιλώντας για τον «Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις χώρες της περιοχής να εργαστούν για να καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία για την ασφάλεια. «Χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί σε ασφάλεια, χωρίς την παρουσία ξένων δυνάμεων, και τη θεωρούμε τη σωστή κίνηση», τόνισε.

Η Ρωσία ως μεσολαβήτρια στην ιρανοαμερικανική σύγκρουση

Η δήλωση αυτή έγινε στην Τεχεράνη, παρουσία του Λαβρόφ, σε μια περίοδο που η Ρωσία επιδιώκει να εμφανιστεί ως μεσολαβήτρια στην ιρανοαμερικανική σύγκρουση. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, που πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στο Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος, τον περασμένο Φεβρουάριο, θα γίνει δεκτός αργότερα από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ, απ’ όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, και βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να περάσουν χωρίς την έγκρισή του. Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, πρότεινε τη βοήθεια της Μόσχας στο πλαίσιο των προσπαθειών μεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Χθες, Κυριακή 18/10, ο Λαβρόφ είπε ότι η επίσκεψή του στην Τεχεράνη έχει ως στόχο «να εμποδίσει κάθε επιστροφή σε έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας», με φόντο το αδιέξοδο των συνομιλιών μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών.

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