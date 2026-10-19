Σε αδιέξοδο ο Μακρόν: Σενάρια πρόωρης αποχώρησης, καθώς η Γαλλία φλέγεται από την κοινωνική οργή

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Το μεγαλύτερο κύμα κοινωνικών ταραχών που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και χρόνια έχει βυθίσει τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν σε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή, αναδεικνύοντας την αδυναμία ενός ηγέτη να συγκρατήσει την κοινωνική οργή, καθώς διαθέτει περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, ελάχιστο πολιτικό κεφάλαιο και ολοένα πιο εύθραυστο έλεγχο της δημόσιας τάξης.

Οι ταραχές που σάρωσαν τη Γαλλία το Σάββατο, αφήνοντας πίσω τους λεηλατημένα καταστήματα, πυρπολημένα κτίρια και βανδαλισμένους δημόσιους θεσμούς, συνιστούν ίσως τη μεγαλύτερη εκρηκτική πρόκληση της προεδρίας Μακρόν, καθώς αυτή πλησιάζει στο τέλος της: Μια χώρα που απαιτεί περισσότερα από ένα κράτος το οποίο δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει πολλά.

Ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν μία δεκαετία, υποσχόμενος να ανατρέψει το παγιωμένο πολιτικό κατεστημένο της Γαλλίας, να επιταχύνει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να αποκαταστήσει την κρατική εξουσία μέσω μιας πιο δυναμικής προεδρίας.

Αντί γι’ αυτό, με μόλις έξι μήνες να απομένουν μέχρι το τέλος της θητείας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κατάσταση πολιτικής παράλυσης, επικεφαλής μιας χώρας που αντιμετωπίζει οξύτατες δημοσιονομικές πιέσεις και κοινωνικές αναταραχές οι οποίες έχουν αναδείξει τα όρια της κρατικής εξουσίας.

Σε αντίθεση με την περίοδο του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019, όταν ο Μακρόν επιχείρησε να εκτονώσει τη λαϊκή οργή προσφέροντας παραχωρήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας και το κατακερματισμένο κοινοβούλιο τού αφήνουν πλέον ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.

Ακόμη και πρώην σύμμαχοί του ασκούν πλέον ανοιχτά σκληρή κριτική, αποδίδοντας το σημερινό αδιέξοδο της χώρας στην απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, οι οποίες αποδυνάμωσαν την εξουσία του.

«Το τέλος αυτής της θητείας είναι μια αργή αγωνία», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Λοΐκ Κερβράν, πρώην βουλευτής από το στρατόπεδο του Μακρόν.

«Ο πρόεδρος παρέλυσε τη χώρα με την παράλογη απόφασή του να διαλύσει το κοινοβούλιο το 2024. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι πρόκειται για τη χειρότερη απόφαση στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας».

Η «λεωφόρος» της Λεπέν προς την προεδρία

Η αναταραχή ενδέχεται να ευνοήσει την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, η οποία βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση σε ορισμένες μετρήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 και μπορεί να επωφεληθεί τόσο από την οργή για την πτώση του βιοτικού επιπέδου όσο και από τους φόβους για τη δημόσια ασφάλεια που πυροδότησε η βία του Σαββατοκύριακου.

«Η Λεπέν δεν χρειάζεται πλέον να ξοδέψει χρήματα για την προεκλογική της εκστρατεία», δήλωσε στο Reuters ο Ζαν-Μπατίστ Μορό, ένας ακόμη πρώην βουλευτής του Μακρόν.

«Δεν έχει απλώς έναν καθαρό δρόμο μπροστά της· έχει έναν αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων».

Η Λεπέν απηύθυνε το δικό της μήνυμα προς τη χώρα μέσω βιντεοσκοπημένης δήλωσης την Κυριακή, παρουσιάζοντας την κυβέρνηση Μακρόν ως μια εξουσία που καταρρέει και προβάλλοντας τον εαυτό της ως την πολιτικό που μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη.

Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac.



Nous vivons une crise profonde de confiance, d’autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence… pic.twitter.com/Ar1nDCfozl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026

Όταν ο Μακρόν απευθύνθηκε αργότερα στους Γάλλους, δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα, ενώ απέφυγε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ώρα που μιλούσε, οι λεηλασίες συνεχίζονταν για δεύτερη διαδοχική νύχτα, ακόμη και σε εύπορες συνοικίες του Παρισιού, με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί να ανακοινώσει την επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας από τη Δευτέρα.

Monsieur le Président,



Je vous ai écouté ce soir. En tant que maire et en tant que citoyen consterné et inquiet des évènements actuels.



J’ai entendu vos commentaires, vos souhaits et une volonté louable de rétablir le dialogue.



J’aurais préféré, comme des millions de… — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) October 18, 2026

Τόσο οι πολιτικοί αντίπαλοι όσο και οι πρώην σύμμαχοί του εμφανίστηκαν απογοητευμένοι από την παρέμβασή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός του, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος προετοιμάζει τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία, άσκησε ιδιαίτερα έντονη κριτική.

«Κύριε πρόεδρε, σας άκουσα χθες το βράδυ», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Θα προτιμούσα, όπως εκατομμύρια Γάλλοι, να ακούσω αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της τάξης».

«Η χώρα μας χρειάζεται να κυβερνηθεί με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ακόμη και ο Φιλίπ δυσκολεύεται να αποτινάξει την προηγούμενη σύνδεσή του με τον Μακρόν. Παράλληλα, οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, προηγείται οριακά του Φιλίπ στη μάχη για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για νίκη της Λεπέν.

Εκκλήσεις για πρόωρη παραίτηση εν μέσω πολλαπλών κρίσεων

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος αρνήθηκε να αποδεχθεί την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών και διέταξε επανεξέταση των φερόμενων αστοχιών στη συλλογή πληροφοριών και στην προετοιμασία της αστυνομίας.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την εικόνα μιας κυβέρνησης που δυσκολεύεται να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

Οι επενδυτές αντέδρασαν επίσης με ανησυχία. Αναλυτές των αγορών εκτιμούν ότι η βία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πολιτικού κινδύνου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται ήδη υπό στενή παρακολούθηση εξαιτίας του αυξανόμενου δημόσιου χρέους της και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στη μείωση ενός από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος βρίσκεται πλέον παγιδευμένος ανάμεσα στις πιέσεις των αγορών ομολόγων για περιορισμό των κρατικών δαπανών και στις απαιτήσεις των διαδηλωτών για το ακριβώς αντίθετο.

Παρά τις εκκλήσεις πολιτικών αντιπάλων του να παραμείνει στη Γαλλία, ο Μακρόν έφτασε τη Δευτέρα στο Κουβέιτ, στο πλαίσιο περιοδείας του στον Περσικό Κόλπο. Όπως υποστηρίζει, η περιοδεία θα συμβάλει στην εξασφάλιση ενεργειακών προμηθειών και στην άμβλυνση ορισμένων οικονομικών πιέσεων που έχουν ενισχύσει τις τάξεις των διαδηλωτών.

Το ταξίδι, ωστόσο, ενέχει κινδύνους, καθώς ενισχύει την εντύπωση ενός προέδρου που βρίσκεται αποκομμένος από το δημόσιο αίσθημα.

Οι εικόνες του Μακρόν να παρακολουθεί συναυλία της Σελίν Ντιόν μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν ξεσπάσουν οι ταραχές, προκάλεσαν ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετατράπηκαν σε εύκολο στόχο για τους επικριτές του, οι οποίοι επιχειρούν να τον παρουσιάσουν ως έναν ηγέτη αποκομμένο από την πραγματικότητα.

🇫🇷🎤 Alors que la France est secouée par une vague de contestation et de violentes tensions, Emmanuel et Brigitte Macron étaient hier soir au concert de Céline Dion, chantant et dansant sur "Pour que tu m’aimes encore". pic.twitter.com/zHty0tiJkg — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Σε μια ένδειξη του βάθους της απογοήτευσης που επικρατεί σε τμήματα του πολιτικού του στρατοπέδου, ορισμένοι πρώην σύμμαχοι έχουν αρχίσει να συζητούν ανοιχτά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εξουσία πριν από τη λήξη της θητείας του.

Ο Μορό, ο οποίος μίλησε με τον Μακρόν την Κυριακή, δήλωσε ότι τον προέτρεψε να προετοιμάσει μια οργανωμένη πρόωρη αποχώρηση, προκειμένου να αρθεί το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο και να αποφευχθούν ακόμη έξι μήνες πολιτικής αδράνειας.

«Δεν θέλει να εγκαταλείψει, δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Αλλά αυτό είναι που θα έπρεπε να κάνει για τη χώρα», δήλωσε.

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