Ισπανία: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία – Πλημμύρες στη Βαλένθια και σε άλλες περιφέρειες, επιχειρήσεις διάσωσης και ακυρώσεις πτήσεων

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Ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες σημειώνονται στην ανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες ζήτησαν από τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
Τις επόμενες ώρες, μάλιστα, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με σφοδρές καταιγίδες, που θα προστεθούν στους τεράστιους όγκους νερού που έπεσαν το Σαββατοκύριακο προκαλώντας πολλά προβλήματα.
Βίντεο που ανήρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) από την περιφέρεια της Βαλένθια δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύρονtας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και της Αλικάντε.
«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.
Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων έκλεισε τα σχολεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Σαγούντο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ πιο βόρεια, στην Καταλονία, μία γυναίκα που είχε πέσει σε χείμαρρο εντοπίστηκε νεκρή από την πυροσβεστική.
«Από τη χθεσινή νύκτα ως τώρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει περισσότερα από 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ. 50 εκατοστά βροχής). Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε (…) ακολουθείτε τις συστάσεις μας διότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι» που περιμένουν να διασωθούν, προειδοποίησε ο Βαλντεράμα.
Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.
«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».
Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθιας, της Ίμπιζας και του γειτονικού νησιού Φορμεντέρα, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Παραθαλάσσια θέρετρα, διάσημα για τη νυχτερινή τους ζωή, είναι ερημωμένα. Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εξετράπησαν και άλλες ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena.
Στη Αλμερία της Ανδαλουσίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως έγιναν «37 επιχειρήσεις διάσωσης» το προηγούμενο 48ωρο. Το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στη Μάλαγα, δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη σήραγγα και διασώθηκαν από πυροσβέστες.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως το φθινόπωρο στην ανατολική Ισπανία, καθώς στη διάρκεια του καλοκαιριού η θάλασσα απορροφά τη θερμότητα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάτμιση και να προκαλούνται ολοένα και πιο ισχυρές βροχές.
Σύμφωνα με την AEMET, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, η οποία μόλις έζησε και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.
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