Ισπανία: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία – Πλημμύρες στη Βαλένθια και σε άλλες περιφέρειες, επιχειρήσεις διάσωσης και ακυρώσεις πτήσεων

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Ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες σημειώνονται στην ανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες ζήτησαν από τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Τις επόμενες ώρες, μάλιστα, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με σφοδρές καταιγίδες, που θα προστεθούν στους τεράστιους όγκους νερού που έπεσαν το Σαββατοκύριακο προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Flooding in Spain – latest update

Monday 19 October 2026

Spain is experiencing serious flooding after torrential rain from Storm Adam, particularly along the eastern Mediterranean coast. At least two deaths have been reported, with rescue teams helping people stranded by… pic.twitter.com/GRCv4cpDb9 — West country weather (@west_weather) October 19, 2026

Βίντεο που ανήρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) από την περιφέρεια της Βαλένθια δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύρονtας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και της Αλικάντε.

🔴🚨🚨NO NEED TO WAIT



for Venus Oct 24 Destruct



Oct 19-> 119

304 91 74 Spain Flooded Forever

304 NEXRAD Doppler Weather Warfare

304 Hidden In Plain Sight

304 Oregon Become Ocean



91 74 321 España Flooded Forever

321 Leave the World Behind#Flood #Españahttps://t.co/kTpCdRtlS5 pic.twitter.com/vnShOU8Ogf — DayWalker378 (@DayWalker378) October 19, 2026

«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων έκλεισε τα σχολεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Balearic Islands, Spain – Oct 19th, 2026 – The Balearic Islands remain on alert due to severe weather. Red alerts are in place for Ibiza, Formentera, and Mallorca, while Menorca is on orange alert. Ibiza received 190mm of rain in 24 hours, with 201 call-outs for floods reported.… October 19, 2026

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Σαγούντο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ πιο βόρεια, στην Καταλονία, μία γυναίκα που είχε πέσει σε χείμαρρο εντοπίστηκε νεκρή από την πυροσβεστική.

«Από τη χθεσινή νύκτα ως τώρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει περισσότερα από 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ. 50 εκατοστά βροχής). Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε (…) ακολουθείτε τις συστάσεις μας διότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι» που περιμένουν να διασωθούν, προειδοποίησε ο Βαλντεράμα.

SPAIN: Severe flooding has cut off the beach area of Miramar in Valencia, with water reaching 1.5 metres and submerging cars.



A family of five, including a baby, has been rescued as emergency crews respond to widespread flooding across La Safor.



Source: Cadena SER… — Ghauri | Nature, Weather, News. (@Integral_IG) October 19, 2026

Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».



Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθιας, της Ίμπιζας και του γειτονικού νησιού Φορμεντέρα, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Παραθαλάσσια θέρετρα, διάσημα για τη νυχτερινή τους ζωή, είναι ερημωμένα. Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εξετράπησαν και άλλες ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena.

I hope these folks brought their umbrella to Ibiza.



Torrential rain drenched the Ibiza airport on Sunday as storms rolled through.



The airport says multiple flights were delayed because of the weather.



What would your reaction be if you saw this while on your vacation? #Spain pic.twitter.com/RiuXOGGEsT — WeatherNation (@WeatherNation) October 18, 2026

Més vídeos que ens arriben del desbordament del Riu Girona als Poblets (la Marina Alta). Vídeo que ens envia Elena Gómez.



Diverses poblacions de la Marina Alta i la Safor registren entre 600 i 700 mm de pluja les últimes 24 hores i, en el cas de Forna, ja són 714 mm. pic.twitter.com/M0El9w3DXk — AVAMET (@avamet) October 19, 2026





Στη Αλμερία της Ανδαλουσίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως έγιναν «37 επιχειρήσεις διάσωσης» το προηγούμενο 48ωρο. Το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στη Μάλαγα, δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη σήραγγα και διασώθηκαν από πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως το φθινόπωρο στην ανατολική Ισπανία, καθώς στη διάρκεια του καλοκαιριού η θάλασσα απορροφά τη θερμότητα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάτμιση και να προκαλούνται ολοένα και πιο ισχυρές βροχές.

Σύμφωνα με την AEMET, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, η οποία μόλις έζησε και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.

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