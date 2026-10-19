Από την ακρίβεια στην κοινωνική δυσαρέσκεια – Το κόστος ζωής πυροδοτεί την οργή σε ολόκληρη την Ευρώπη

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Από τη Γαλλία και το Βέλγιο έως την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες τροφοδοτούν κοινωνικές διεκδικήσεις. Πίσω από τις διαφορετικές κινητοποιήσεις αναδεικνύεται το κατά πόσο οι ευρωπαϊκές κοινωνίες μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και ουσιαστικές ευκαιρίες για τους πολίτες τους.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύουν μια ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία συνδέεται με την αύξηση του κόστους ζωής, τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, τους χαμηλούς μισθούς και τις πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο έως τις διεκδικήσεις για τη στέγαση στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, τα αιτήματα διαφέρουν, αλλά συναντώνται σε ένα βασικό σημείο, την αυξανόμενη δυσκολία των νοικοκυριών να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββατοκύριακου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2026 έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες: Την αγοραστική δύναμη, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προστασία των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Παρότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κίνημα, η ταυτόχρονη εμφάνιση διαφορετικών διεκδικήσεων φανερώνει την έκταση των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει και μια σημαντική αντίφαση. Ακόμη και όταν ο πληθωρισμός επιβραδύνεται, οι τιμές δεν επιστρέφουν αυτομάτως στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, η αποκλιμάκωση του ρυθμού αύξησης των τιμών δεν συνεπάγεται απαραίτητα ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα όταν οι αποδοχές δεν αυξάνονται ανάλογα με τις δαπάνες για τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση.

Η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

Η άνοδος του κόστους ζωής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κοινωνικής δυσαρέσκειας στην Ευρώπη. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 34% μεταξύ Αυγούστου 2021 και Αυγούστου 2026.

Την ίδια περίοδο, η αγοραστική δύναμη του ακαθάριστου κατώτατου μηνιαίου μισθού ως προς τα τρόφιμα υποχώρησε κατά 6% στη Μάλτα, 5% στην Ισπανία και 4% στη Γαλλία. Η συγκεκριμένη σύγκριση αφορά την ποσότητα τροφίμων που μπορεί να αγοραστεί με τον κατώτατο μισθό και δεν αποτυπώνει το σύνολο των οικονομικών επιβαρύνσεων, καθώς δεν περιλαμβάνει φόρους, ενοίκια και άλλες βασικές δαπάνες.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στην αγορά κατοικίας. Στην Πορτογαλία, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 124% μεταξύ 2015 και 2024, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Οι σχετικές κινητοποιήσεις επικεντρώνονται στη μείωση των ενοικίων, στην προστασία των ενοικιαστών και στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους στέγασης.

Στην Ισπανία, η στεγαστική ανασφάλεια βρέθηκε στο επίκεντρο διαμαρτυριών μετά την περίπτωση μιας 87χρονης γυναίκας, της οποίας το ενοίκιο αυξήθηκε κατά 230% από επενδυτικό ταμείο, πριν από τον θάνατό της. Το περιστατικό ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση για τις εξώσεις, τον ρόλο των επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά ακινήτων και την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων ενοικιαστών.

Η κατοικία μετατρέπεται έτσι σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην οικονομική αξιοποίησή της ως επενδυτικού αγαθού και στην ανάγκη να εξασφαλίζεται ως βασικό στοιχείο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για πολλούς νέους, η δυσκολία εξεύρεσης προσιτής κατοικίας δεν αποτελεί απλώς οικονομικό πρόβλημα, αλλά εμπόδιο στην αυτονόμηση, στη δημιουργία οικογένειας και στον σχεδιασμό του μέλλοντός τους.

Όταν μεγάλο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται στην κάλυψη βασικών αναγκών, περιορίζονται οι δυνατότητες αποταμίευσης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Η στεγαστική κρίση, επομένως, δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων, αλλά συνδέεται άμεσα με την κοινωνική κινητικότητα, τις ανισότητες και την ισότητα ευκαιριών.

Εκπαίδευση, εργασία και δημόσιες υπηρεσίες

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις των μαθητών συνδέονται με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις φθαρμένες σχολικές υποδομές, τις πολλές ώρες μαθημάτων και τις ανησυχίες για το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι μαθητές να χάνουν σημαντικά διαστήματα διδασκαλίας, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ποιότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις, διεκδικώντας υψηλότερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις και χαμηλότερες τιμές. Η σύγκλιση των αιτημάτων αναδεικνύει ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στην αγοραστική δύναμη, αλλά επεκτείνεται στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και στις δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος με 3.000 επιπλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τη συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων για τα σχολεία, ενώ απέσυρε σχέδια αύξησης ορισμένων πανεπιστημιακών τελών εγγραφής. Οι παρεμβάσεις αυτές δείχνουν ότι οι κινητοποιήσεις μπορούν να ασκήσουν πίεση για πολιτικές αλλαγές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιλύουν αυτομάτως τα βαθύτερα προβλήματα.

Στο Βέλγιο, μαθητές έχουν επίσης διαμαρτυρηθεί για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης. Στην Πορτογαλία, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται για το δικαίωμα στη στέγαση ζητούν καλύτερους μισθούς, υψηλότερες συντάξεις και αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι διαφορετικές αυτές περιπτώσεις αναδεικνύουν μια κοινή διάσταση: Όταν η εργασία δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα, η εκπαίδευση δεν παρέχει ίσες ευκαιρίες και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες, η οικονομική δυσαρέσκεια μπορεί να εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση των πολιτικών προτεραιοτήτων.

Το ζήτημα αφορά, συνεπώς, όχι μόνο το ύψος των δημόσιων δαπανών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι. Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, η προστασία της εργασίας και η δυνατότητα κάλυψης των βασικών αναγκών αποτελούν προϋποθέσεις ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής.

Η ακρίβεια και η στέγαση εντείνουν τις κοινωνικές διεκδικήσεις και στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει παρόμοιες κοινωνικές πιέσεις, με το υψηλό κόστος ζωής, τις αποδοχές και τα ενοίκια να βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητας πολλών νοικοκυριών. Παρότι οι πρόσφατες κινητοποιήσεις στη χώρα δεν έχουν λάβει την ίδια έκταση βίαιων επεισοδίων που καταγράφηκαν σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οικονομικές δυσκολίες δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξανόμενης δυσαρέσκειας.

Για πολλούς καταναλωτές, ο συνδυασμός χαμηλών αποδοχών και υψηλών δαπανών για κατοικία, τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια και μετακινήσεις περιορίζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα. Η δυσκολία κάλυψης των βασικών αναγκών επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους, τους φοιτητές και τους εργαζομένους που δεν διαθέτουν επαρκές οικονομικό περιθώριο.

Στις 13 Οκτωβρίου, φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος, στήνοντας σκηνές και αναδεικνύοντας το πρόβλημα του κόστους σπουδών και στέγασης. Η διαμαρτυρία εστίασε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ιδίως όταν χρειάζεται να ζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η αύξηση των τιμών των ακινήτων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων επιβαρύνουν την αγορά ενοικίων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Την ίδια στιγμή, οι διαθέσιμες θέσεις στις δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού, ενώ ζητήματα συντήρησης και υποδομών δυσχεραίνουν περαιτέρω τις συνθήκες διαμονής.

Για να καλύψουν έξοδα όπως η διατροφή, το ηλεκτρικό ρεύμα και οι μετακινήσεις, αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Αυτό περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο για παρακολούθηση μαθημάτων και μελέτη και ενδέχεται να επιβαρύνει την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν εξαρτάται μόνο από την εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά και από την οικονομική δυνατότητα του φοιτητή να παραμείνει σε αυτό και να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Όταν το κόστος στέγασης και διαβίωσης γίνεται δυσβάσταχτο, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας αποκτά καθοριστικό ρόλο στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν καλύτερες αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών διεκδικήσεων εντάσσονται οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Για τις 21 Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία, με συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Σάμο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν, παράλληλα, ζητήματα οικονομικής στήριξης για τη στέγαση, δωρεάν μετακίνησης προς και από τις σχολικές μονάδες και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τις διεκδικήσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τα κενά στα σχολεία συνδέονται με συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, πρόσθετες υποχρεώσεις για το υπάρχον προσωπικό και μετακινήσεις μαθητών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη ουσιαστικής συντήρησης των σχολικών κτιρίων και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τα αιτήματα αυτά συνδέουν την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων με την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι χαμηλές αποδοχές και το αυξημένο κόστος στέγασης δυσκολεύουν ιδιαίτερα όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολείων.

Η ελληνική περίπτωση αναδεικνύει έτσι την αλληλεπίδραση τριών ζητημάτων, της αγοραστικής δύναμης, της στεγαστικής κρίσης και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Οι φοιτητικές διεκδικήσεις και οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών έχουν διαφορετικές αφετηρίες, αλλά συναντώνται στην ανάγκη για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μεγαλύτερη δημόσια στήριξη.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι ίδιες ούτε ότι οι κινητοποιήσεις ακολουθούν κοινή οργανωτική πορεία. Δείχνει, όμως, ότι οι πιέσεις στην καθημερινότητα μπορούν να δημιουργήσουν κοινά πεδία διεκδίκησης, από την πρόσβαση στη στέγαση έως την προστασία των εργαζομένων και τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Από την κοινωνική δυσαρέσκεια στην πολιτική αμφισβήτηση

Οι κινητοποιήσεις δεν εκφράζουν μόνο αιτήματα για καλύτερους μισθούς ή χαμηλότερα ενοίκια. Αναδεικνύουν και το ερώτημα κατά πόσο οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Στην Αλβανία, οι διαδηλώσεις κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα συνδέονται με καταγγελίες για διαφθορά, έλλειψη θέσεων εργασίας και προβλήματα στην εκπαίδευση. Στην Ισπανία, η αποτυχία ψήφισης νομοθεσίας για την προστασία των ενοικιαστών όξυνε την πολιτική αντιπαράθεση και συνέβαλε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου 2026.

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι τα κοινωνικά αιτήματα μπορούν να αποκτήσουν ευρύτερη πολιτική σημασία, ιδίως όταν οι πολίτες θεωρούν ότι οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διακρίνουμε τις διαφορετικές μορφές διαμαρτυρίας: οι διεκδικήσεις για μισθούς και κατοικία δεν ταυτίζονται με τις διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς ούτε συνεπάγονται από μόνες τους συνολική απόρριψη της δημοκρατικής λειτουργίας.

Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις οι ειρηνικές συγκεντρώσεις ακολουθήθηκαν από επεισόδια και καταστροφές. Στη Γαλλία, περίπου 1.500 καταστήματα και εμπορικές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Στο Βέλγιο και στην Ιταλία σημειώθηκαν επίσης συγκρούσεις με την αστυνομία. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν κυβερνητικούς αξιωματούχους να καταδικάσουν τη βία και επανέφεραν τη συζήτηση για τη διαχείριση των κοινωνικών εντάσεων.

Η κοινωνική διαμαρτυρία δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη κρίσης της δημοκρατίας. Μπορεί, αντίθετα, να αποτελεί έκφραση συμμετοχής και διεκδίκησης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο οι θεσμοί διαθέτουν τους μηχανισμούς ώστε να ακούν τα αιτήματα, να διαμεσολαβούν στις συγκρούσεις και να μετατρέπουν τις κοινωνικές ανάγκες σε αποτελεσματικές πολιτικές.

Η δημοκρατική εκπροσώπηση δεν εξαντλείται στη συμμετοχή στις εκλογές. Προϋποθέτει, επίσης, ότι οι πολίτες μπορούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους και να διαπιστώνουν ότι οι ανησυχίες τους λαμβάνονται υπόψη. Όταν οι πολιτικές αποφάσεις εκλαμβάνονται ως αποκομμένες από τις κοινωνικές ανάγκες, η εμπιστοσύνη μπορεί να δοκιμαστεί και οι κινητοποιήσεις να γίνουν βασικός τρόπος έκφρασης της δυσαρέσκειας.

Το κόστος ζωής αποτελεί την κυριότερη ανησυχία

Τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου της Άνοιξης του 2026 προσφέρουν μια ευρύτερη εικόνα των ανησυχιών και των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών. Το κόστος ζωής αποτελεί την κυριότερη ανησυχία σε προσωπικό επίπεδο για το 52% των ερωτηθέντων, ενώ αναδεικνύεται ως σημαντικό ζήτημα σε εθνικό επίπεδο για το 36%.

Παράλληλα, το 57% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 51% εκφράζει εμπιστοσύνη προς την ΕΕ. Επιπλέον, το 72% θεωρεί ότι η χώρα του έχει ωφεληθεί συνολικά από τη συμμετοχή της στην Ένωση και το 73% συμφωνεί ότι η ΕΕ αποτελεί έναν χώρο σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο.

Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη επηρεάζεται επίσης από το διεθνές περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο της Άνοιξης του 2026, σε επίπεδο ΕΕ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί την κυριότερη ανησυχία για το 25% των ερωτηθέντων, ακολουθούμενη από τη γενικότερη διεθνή κατάσταση με 23% και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας με 20%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σημασία που αποδίδουν οι Ευρωπαίοι στην ασφάλεια σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, όμως, η οικονομική ανασφάλεια παραμένει άμεση και καθημερινή ανησυχία για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η συνύπαρξη αυτών των προβληματισμών θέτει ένα σύνθετο πολιτικό ερώτημα: Pώς μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες άμυνας και ασφάλειας, διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκείς πόρους για την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση;

Δεν πρόκειται αναγκαστικά για μια επιλογή ανάμεσα στην ασφάλεια και την κοινωνική ευημερία. Πρόκειται, όμως, για ένα ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων, δημοσιονομικών περιορισμών και κοινωνικής συναίνεσης, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να διαμορφώσει μια πολιτική που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις εξωτερικές απειλές και τις εσωτερικές κοινωνικές ανισότητες. Η ασφάλεια δεν αφορά μόνο την προστασία των συνόρων, αλλά συνδέεται και με την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Προς μια νέα συζήτηση για το ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο

Οι κινητοποιήσεις στην Ευρώπη δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως ένα ενιαίο φαινόμενο με κοινή οργανωτική βάση ή ταυτόσημα πολιτικά αιτήματα. Η γαλλική εκπαιδευτική δυσαρέσκεια, οι διαμαρτυρίες για τη στέγαση στην Ιβηρική Χερσόνησο, οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και οι ελληνικές διεκδικήσεις για μισθούς και εκπαίδευση έχουν διαφορετικές αφετηρίες και εξελίσσονται μέσα σε διαφορετικά εθνικά πολιτικά περιβάλλοντα.

Παρά τις διαφορές τους, ωστόσο, αναδεικνύουν μια κοινή πρόκληση για την Ευρώπη: Tη δυνατότητα των κοινωνιών να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και ουσιαστικές ευκαιρίες για όλους. Η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, η στεγαστική ανασφάλεια και τα προβλήματα των δημόσιων υπηρεσιών συνδέονται με ένα ευρύτερο ερώτημα για το πώς κατανέμονται τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης και ποιοι επωμίζονται το κόστος των κρίσεων.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο αν οι κυβερνήσεις μπορούν να περιορίσουν προσωρινά τις οικονομικές πιέσεις, αλλά αν μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικές που ενισχύουν μακροπρόθεσμα την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η προσιτή κατοικία, οι αξιοπρεπείς μισθοί, η ποιοτική δημόσια εκπαίδευση και η αποτελεσματική κοινωνική προστασία αποτελούν βασικές παραμέτρους αυτής της συζήτησης.

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο βασίζεται στην προσδοκία ότι η οικονομική ανάπτυξη, οι δημοκρατικοί θεσμοί και η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερες συνθήκες ζωής. Όταν, όμως, σημαντικές κοινωνικές ομάδες δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, η προσδοκία αυτή δοκιμάζεται. Η δυσαρέσκεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι πολίτες απορρίπτουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα· μπορεί να σημαίνει ότι απαιτούν να εκπληρώσει ουσιαστικότερα τις κοινωνικές του υποσχέσεις.

Η απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην αντιμετώπιση των επεισοδίων ή σε αποσπασματικά μέτρα ανακούφισης. Χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση για τη στεγαστική πολιτική, την προστασία της αγοραστικής δύναμης, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Χρειάζεται, επίσης, να εξεταστεί κατά πόσο οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές μπορούν να συνδυάσουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική προστασία, χωρίς να διευρύνονται οι ανισότητες.

Τελικά, οι ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις θέτουν ένα ερώτημα που υπερβαίνει τα σύνορα κάθε χώρας, αν μπορεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να συνδυάσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία της καθημερινής ζωής.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο μια Ευρώπη οικονομικά ισχυρή και γεωπολιτικά ασφαλής, αλλά και μια Ευρώπη στην οποία η αξιοπρεπής διαβίωση αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για όλους.