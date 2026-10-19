Ο Τραμπ συνδέει τις ταραχές στη Γαλλία με τη μετανάστευση και καλεί το Παρίσι να κλείσει τα σύνορα

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη Δευτέρα τις εκτεταμένες αναταραχές στη Γαλλία με την πολιτική για τη μετανάστευση, προτρέποντας τις γαλλικές αρχές να σφραγίσουν αμέσως τα εθνικά σύνορα.

«Οι μετανάστες έχουν καταλάβει τη Γαλλία. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα, γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η δήλωση αυτή ακολούθησε δηλώσεις του Αμερικανού ηγέτη την Κυριακή, στις οποίες ο ίδιος υποστήριξε ότι η μετανάστευση «έχει καταστρέψει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», προτρέποντας το Παρίσι να ανακτήσει τον έλεγχο «πριν είναι πολύ αργά».

Οι διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου ως φοιτητικές διαμαρτυρίες για την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα υποχρηματοδοτούμενα σχολεία, προτού επεκταθούν σε πανεθνικές συνδικαλιστικές απεργίες κατά του πληθωρισμού και του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Οι αναταραχές κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο, με πολλά κτίρια να πυρπολούνται, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού δημαρχείου στη Λιμόζ. Σχεδόν 1.000 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότεροι από 2.330 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία σε όλη τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Σε ομιλία του την Κυριακή το βράδυ, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την «ανεξέλεγκτη βία» από «ακραία στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες, στα οποία συμμετέχουν πολυάριθμοι εγκληματίες».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε τη Δευτέρα ότι έδωσε εντολή στις περιφερειακές αρχές να επιβάλουν περιορισμένες, τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για να αποτρέψουν περαιτέρω ταραχές και λεηλασίες.

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