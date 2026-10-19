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19.10.2026 12:26

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι δραματικές ώρες πριν την απόλυσή της – Τα τηλέφωνα για βοήθεια και η απομόνωση

19.10.2026 12:26
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  • Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απολύθηκε από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ μετά από δημοσιεύματα που την κατήγγειλαν για πιθανή διαφθορά και κατάχρηση της θέσης της.
  • Πριν από την απομάκρυνσή της, η πρώην πρέσβειρα επιχείρησε ανεπιτυχώς να εξασφαλίσει υποστήριξη από κυβερνητικά στελέχη και τον Ρούπερτ Μέρντοχ για να παραμείνει στο αξίωμά της.
  • Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην απόλυσή της περιλαμβάνουν αίτημα για χρηματικό ποσό από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε κυβερνητικά πρόσωπα.
  • Σύμφωνα με πηγές, η Γκιλφόιλ βρίσκεται σε απομόνωση στην πρεσβευτική κατοικία, έχοντας χάσει τον έλεγχο και την επιρροή της στο προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα.
  • Η πρώην πρέσβειρα έχει λάβει προθεσμία έως το τέλος του μήνα για να αποχωρήσει από την κατοικία της, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο παραμονής της στην Ευρώπη.

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Δραματικές για την ίδια ήταν οι ώρες λίγο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την απολύσει από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα, για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία προσπάθησε – εις μάτην – να σώσει τη δουλειά της.

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι η Γκιλφόιλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τρεις συμμάχους της, αναζητώντας στήριξη την ώρα που η θέση της στην αμερικανική διπλωματική αποστολή δεχόταν αυξανόμενες πιέσεις: ένα από τα πρόσωπα στα οποία στράφηκε ήταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Γκιλφόιλ τού ζήτησε «ηθική υποστήριξη», αλλά και να μεσολαβήσει προσωπικά στον Τραμπ υπέρ της.

Επίσης, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ φέρεται να απηύθηνε αντίστοιχη έκκληση για βοήθεια και στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ. Ωστόσο, φαίνεται ότι στον Λευκό Οίκο οι αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί και οι προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της δεν είχαν αποτέλεσμα. «Ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, δεν απάντησε στις κλήσεις της», έγραψε η δημοσιογράφος Ελίνα Σιράζι.

Η απόλυση και ο Μέρντοχ

Η πρώην αναλύτρια του Fox News απολύθηκε την Τρίτη, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που περιλάμβαναν καταγγελίες για πιθανή διαφθορά. Μεταξύ αυτών ήταν αναφορά σύμφωνα με την οποία φέρεται να ζήτησε από τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή του Τραμπ, το ποσό των 100.000 δολαρίων, προκειμένου να διευθετήσει οφειλές από την πιστωτική της κάρτα, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα που επικαλείται το δημοσίευμα, η ίδια φέρεται να παροτρύνει έναν εύπορο Έλληνα επιχειρηματία να τη βοηθήσει να εξασφαλίσει πρόσκληση σε δείπνο που διοργάνωνε ο Έρικ Τραμπ. «Μπορώ να σου παραδώσω τον κόσμο», εμφανίζεται να του λέει, προσθέτοντας ότι επρόκειτο να τον κάνει να βγάλει «πολλά γ@@@@@να χρήματα».

Πριν παραιτηθεί, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε βοήθεια και από τον Ρούπερτ Μέρντοχ, επίτιμο πρόεδρο του Fox News και ιδιοκτήτη της Wall Street Journal. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Γκιλφόιλ επικοινώνησε απευθείας μαζί του, διαμαρτυρόμενη για τα δημοσιεύματα της εφημερίδας και επιχειρώντας να πετύχει την απόσυρσή τους. Ωστόσο, ο Μέρντοχ φέρεται να μην υπέκυψε στις απαιτήσεις της, με αποτέλεσμα η προσπάθειά της να μην αποδώσει.

Στην… απομόνωση

Επιπλέον, στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκλιφόιλ φέρεται να έχει χάσει πλέον κάθε έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, της έχει δοθεί προθεσμία έως το τέλος του μήνα για να εγκαταλείψει την πρεσβευτική κατοικία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η επιρροή της στο εσωτερικό της αμερικανικής πρεσβείας έχει εκμηδενιστεί, με το προσωπικό να μην υπακούει πλέον στις εντολές της.

«Οι άνθρωποι στην πρεσβεία δεν τη φοβούνται πια. Κανείς δεν την ακούει ούτε εκτελεί τις εντολές της», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα μια πηγή, η οποία περιέγραψε μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η Γκιλφόιλ βρίσκεται απομονωμένη στην κατοικία της, φωνάζει στους πρώην συνεργάτες της κατηγορώντας τους ότι διαρρέουν πληροφορίες και περιμένει να της ζητηθεί να αποχωρήσει. «Είναι μια παράλογη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τρεις πηγές υποστηρίζουν ότι η Γκίλφοϊλ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη αντί να επιστρέψει στις ΗΠΑ, ενώ άνθρωποι που στο παρελθόν την υποστήριζαν απομακρύνονται πλέον από κοντά της. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν απόλυτα γοητευμένοι από εκείνη και αγνοούσαν τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν πλέον διαγράψει τις φωτογραφίες μαζί της, έχουν εξαφανιστεί και ισχυρίζονται ότι δεν ήθελαν ποτέ να έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί της», δήλωσε πηγή, προσθέτοντας ότι η στάση τους είναι «αξιολύπητη».

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