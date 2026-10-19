Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Ρουμανίας: 13χρονος τραυμάτισε καθηγήτρια και έναν συμμαθητή του – Οι αναρτήσεις στο TikTok

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Ένας 13χρονος μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια εκπαιδευτικό και έναν άλλον μαθητή σήμερα, αφού προηγουμένως ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να επιτεθεί στο σχολείο του.

Τα σχολεία της Ευρώπης βιώνουν μια σειρά επιθέσεων φέτος (Πολωνία, Γαλλία, Σουηδία) και οι αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις επιρρίπτουν την ευθύνη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στη διαδικτυακή υποκουλτούρα που εξυμνεί τους φόνους.

«Γύρω στις 8.40, ενημερώθηκε η αστυνομία (…) ότι ένας μαθητής της εβδόμης σε σχολείο της Μπιστρίτα επιτέθηκε σε μια καθηγήτρια και σε έναν άλλον μαθητή, με μαχαίρι» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Μια δικαστική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο 13χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά λόγω της ηλικίας του δεν θα δικαστεί. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το αγόρι είχε αναρτήσει μηνύματα στο TikTok, προτρέποντας σε βίαιες πράξεις, όμως οι εισαγγελείς θα πρέπει να ερευνήσουν τον υπολογιστή και το κινητό του πριν καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το TikTok για το θέμα αυτό.

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αγόρι είχε κάνει αναρτήσεις παρουσιάζοντας τις προθέσεις του, λίγο πριν από την επίθεση. Σε μια φωτογραφία εικονίζεται ένα αγόρι που φωτογραφίζεται στον καθρέφτη μιας τουαλέτας, κρατώντας ένα μαχαίρι και φορώντας ένα κράνος με κάμερα. Κάτω από μια άλλη φωτογραφία, που δείχνει το χέρι του, ένα μήνυμα στα αγγλικά γράφει «αυτό ήταν παιδιά, προετοιμαζόμουν για αυτό επί 8 μήνες, θα τα πούμε στη Βαλχάλα» (σ.σ. στη σκανδιναβική μυθολογία, το παλάτι του θεού Οντίν όπου πηγαίνουν οι νεκροί ήρωες).

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι παρόμοιο με εκείνες που έκανε ο δράστης μιας άλλης επίθεσης σε σχολείο της ανατολικής Πολωνίας αυτόν τον μήνα.

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