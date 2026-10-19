Όργιο φημών για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Φέρεται να υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και να έπεσε σε κώμα

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Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο για την υγεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τον εμφανίζουν να έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία που τον βύθισε σε κώμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Sun, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Κίνας για άμεση ιατρική φροντίδα, μετά το σοβαρό επεισόδιο υγείας που υπέστη.

Σύμφωνα με διαδικτυακές εικασίες, ο Κιμ μεταφέρθηκε στο Peking Union Medical College στο Πεκίνο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα θεραπεία. Υπάρχουν αναφορές πως η μεταφορά του εκτός χώρας κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ανεπαρκών ιατρικών υποδομών στην Πιονγκγιάνγκ.

Ποιος θα αναλάβει την εξουσία αν πεθάνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι φήμες περί θανάτου του, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να είναι η επικρατέστερη να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η αδελφή του Κιμ θα μπορούσε να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία μέχρι η 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Αέ, να φτάσει σε ηλικία που θα της επέτρεπε να τεθεί επικεφαλής του καθεστώτος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να προετοιμάζει εδώ και χρόνια την έφηβη κόρη του για τον ρόλο της μελλοντικής ηγέτιδας της Βόρειας Κορέας. Τα τελευταία χρόνια, η Κιμ Τζου Αέ έχει εμφανιστεί στο πλευρό του πατέρα της σε αρκετές εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι προορίζεται για τη διαδοχή του.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η Τζου Αέ θεωρείται η πιθανότερη διάδοχος του Βορειοκορεάτη ηγέτη, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί επισήμως ως η επόμενη επικεφαλής του καθεστώτος.

Η παρουσία της νεαρής κόρης του Κιμ, η οποία εκπαιδεύεται στο σπίτι και είναι το μεγαλύτερο παιδί του με τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα την περασμένη χρονιά, θεωρήθηκε η ισχυρότερη μέχρι τότε ένδειξη για τον μελλοντικό της ρόλο.

Η Τζου Αέ προκάλεσε αίσθηση όταν πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια εκτόξευσης πυραύλου. Έκτοτε έχει φωτογραφηθεί σε αρκετές προσεκτικά οργανωμένες δημόσιες εκδηλώσεις, φορώντας συχνά ενδυμασίες που μοιάζουν με εκείνες του πατέρα της.

Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Κιμ Γιονγκ Ουν πήρε την κόρη του μαζί του σε επίσημη εκδήλωση για τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση του στρατού της χώρας.

Έκτοτε, η νεαρή έχει συνοδεύσει τον πατέρα της σε πολλές ακόμη εκδηλώσεις, ενισχύοντας τις εικασίες ότι αποτελεί το αγαπημένο του παιδί και ότι πρόκειται να κληρονομήσει την εξουσία στο καταπιεστικό καθεστώς μετά τον θάνατό του.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε ένα μουσείο άμυνας σε άγνωστη τοποθεσία στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο αναλυτής για τη Βόρεια Κορέα, Benedict Rogers, δήλωσε ότι αναμένει από το καθεστώς να δώσει στη δημοσιότητα αποδείξεις για την κατάσταση της υγείας του Κιμ, τονίζοντας πως παρόμοιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Υπήρξαν ξανά στο παρελθόν φήμες για τον θάνατό του. Δεν δείχνει καλά στην υγεία του, είναι εξαιρετικά υπέρβαρος».

«Όταν πεθαίνει ο ανώτατος ηγέτης, συνήθως ακολουθεί μια οργανωμένη έκφραση δημόσιου πένθους. Οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους κλαίγοντας, ενώ οι παρουσιαστές ειδήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκινημένοι», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε δει ακόμη κάτι τέτοιο. Είτε θα συμβεί αυτό – είτε, αν είναι ακόμη ζωντανός, θα δοθούν αποδείξεις ότι είναι εν ζωή».

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