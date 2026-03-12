Βόρεια Κορέα: Ετοιμάζει τη… διάδοχο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Η κόρη του πυροβολεί σε σκοπευτήριο

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε εργοστάσιο παραγωγής ελαφρού οπλισμού, ενώ συμμετείχε και σε δοκιμή όπλου μαζί με την έφηβη κόρη του.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες του Κιμ να εκσυγχρονίσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, έπειτα από χρόνια εστίασης στα πυρηνικά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA ανέφερε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε το εργοστάσιο, το οποίο παράγει πιστόλια και άλλα ελαφρά όπλα, και επιθεώρησε ένα νέο μοντέλο πιστολιού που πρόσφατα μπήκε στην παραγωγή.

North Korean leader Kim Jong Un was seen test-firing handguns during a visit to a munitions factory, according to footage released by state media. pic.twitter.com/E4ODzYV7RF — Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

Αφού δοκίμασε το όπλο σε ένα σκοπευτήριο, ο Κιμ το αξιολόγησε ως «εξαιρετικό».

Το πρακτορείο δεν ανέφερε την παρουσία της κόρης του στο κείμενο του ρεπορτάζ του, αλλά οι φωτογραφίες του την έδειχναν να πυροβολεί με ένα πιστόλι μαζί με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κιμ υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι ζωτικής σημασίας στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας με πιστόλια και άλλα ελαφρά όπλα και ζήτησε την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν η επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

Από την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε μια δοκιμή πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς τον Νοέμβριο του 2022, η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία εκτιμάται ότι ονομάζεται Κιμ Τζου Αε και είναι περίπου 13 ετών, έχει συνοδεύσει τον πατέρα της σε όλο και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις, όπως και τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο, όπου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησε την πρώτη του σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μετά από έξι χρόνια.

Όπως σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ, οι ολοένα και περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις της έχουν οδηγήσει αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών της Νότιας Κορέας και αναλυτές να εκτιμήσουν ότι ο Κιμ πιθανόν την προετοιμάζει ως πιθανή μελλοντική ηγέτιδα της χώρας, με στόχο να παραμείνει η οικογενειακή δυναστεία στην εξουσία για τέταρτη γενιά.

Τον προηγούμενο μήνα, κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν δημοσιεύσει επίσης εικόνες που την έδειχναν να δοκιμάζει τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή.

Η επίσκεψη στο εργοστάσιο πιστολιών πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά από άλλη επιθεώρηση, κατά την οποία ο Κιμ και η κόρη του παρακολούθησαν δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων cruise με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών από πολεμικό πλοίο του βορειοκορεατικού ναυτικού, όπως ανέφερε το KCNA.

