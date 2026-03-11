search
11.03.2026 19:26

Μελόνι: Απέναντι στον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν – «Εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου η σύγκρουση»

11.03.2026 19:26
meloni vouli 44- new

Αποστάσεις παίρνει από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο κατά του Ιράν η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αφήνοντας πίσω της τις ημέρες του… μήνα του μέλιτος με τον Αμερικανό πρόεδρο.

H Τζόρτζια Μελόνι απηύθυνε την ισχυρότερη μέχρι τώρα επίπληξή της για τη σύγκρουση σε ομιλία της στο κοινοβούλιο στη Ρώμη την Τετάρτη, περιγράφοντας τη στρατιωτική εκστρατεία που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή ως μέρος μιας αυξανόμενης τάσης παρεμβάσεων «εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Μελόνι είχε κινηθεί σε πιο αμφίσημους τόνους, δηλώνοντας ότι ούτε καταδικάζει ούτε συμφωνεί με τον πόλεμο.

Η απότομη αλλαγή στον τόνο -η οποία προκαλεί εντύπωση προερχόμενη από μια ηγέτιδα που έχτισε τη φήμη της ως μία από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη– αποτελεί αντανάκλαση των πιέσεων στο εσωτερικό της χώρας της.

Αντιδρούν οι Ιταλοί στα πλήγματα στο Ιράν

Οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά μη δημοφιλείς στην Ιταλία, όπου η κοινή γνώμη είναι συντριπτικά εχθρική απέναντι στην προοπτική εμπλοκής σε μια ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Και με την κυβέρνηση να πλησιάζει σε ένα πολιτικά ευαίσθητο δημοψήφισμα για τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, το οποίο έχει μετατραπεί όλο και περισσότερο σε ψήφο εμπιστοσύνης για τον συνασπισμό της Μελόνι, η πρωθυπουργός αντιμετωπίζει τώρα το λεπτό καθήκον να διατηρήσει τις διατλαντικές της συμμαχίες, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις εγχώριες πιέσεις.

Η Μελόνι φαίνεται να επανατοποθετείται αδιαμφισβήτητα, αν και προσεκτικά, υπέρ της αυτοσυγκράτησης. Στις παρατηρήσεις της, καταδίκασε τον βομβαρδισμό ενός σχολείου θηλέων που σκότωσε 168 άτομα ως «σφαγή» και ζήτησε την άμεση εξακρίβωση της ευθύνης. Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι το σχολείο πιθανότατα χτυπήθηκε από αμερικανικό πλήγμα σε γειτονική ιρανική ναυτική βάση.

 Στη… γραμμή Σάντσεθ η Μελόνι

Η Μελόνι προστίθεται πλέον στους ηγέτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ολλανδού Πρωθυπουργού Ρομπ Γέτεν, οι οποίοι επικρίνουν -με ποικίλους βαθμούς έντασης- τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Επιδίωξε επίσης να συγκρίνει τη στάση της σχετικά με τις κοινές αμερικανο-ιταλικές βάσεις με εκείνη του Σάντσεθ, ο οποίος έχει καταδικάσει ανοιχτά τον πόλεμο και έχει εξυμνηθεί από την ιταλική αντιπολίτευση.

Το ζήτημα του αν οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κοινές βάσεις στην Ιταλία για να υποστηρίξουν πλήγματα στο Ιράν έχει γίνει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο εγχώριο ζήτημα.

Η Μελόνι επέμεινε ότι οι βάσεις χρησιμοποιούνται μόνο για υλικοτεχνικούς και τεχνικούς σκοπούς βάσει συμφωνιών που υπογράφηκαν τη δεκαετία του 1950 -όχι για την εξαπόλυση πληγμάτων- καθώς η χρήση των ιταλικών αεροπορικών βάσεων για στρατιωτικές επιθέσεις θα απαιτούσε ρητή εξουσιοδότηση από το κοινοβούλιο.

Η Μελόνι δήλωσε ότι η δική της θέση και εκείνη του Σάντσεθ -ότι οι βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξαπόλυση πληγμάτων στο Ιράν, για παράδειγμα- εκλαμβάνονται διαφορετικά παρόλο που είναι οι ίδιες.

«Με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι [η ιταλική αντιπολίτευση] καταδικάζουν αυτή την απόφαση στο έθνος μας και την επαινούν στην Ισπανία», δήλωσε.

