Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ξεκαθάρισε από το βήμα της ιταλικής Βουλής ότι η χώρα της δεν συμμετέχει ούτε πρόκειται να συμμετάσχει στην ισραηλοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κοινοβούλιο, παρέχουμε μηχανισμούς αντιαεροπορικής άμυνας στις χώρες του Κόλπου, όπως έχουν ήδη πράξει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία. Πρόκειται για φίλες χώρες και στρατηγικούς εταίρους μας, ενώ στην περιοχή βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί πολίτες, τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε. Παράλληλα, στην περιοχή του Κόλπου βρίσκονται περίπου δύο χιλιάδες στρατιώτες μας. Όπως γνωρίζετε, στείλαμε επίσης ναυτική μονάδα στην Κύπρο για να στηρίξουμε έναν ευρωπαίο εταίρο, το έδαφος του οποίου επλήγη από το Ιράν. Πρόκειται για μια αναγκαία πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αλλά και πρόληψης», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Παράλληλα, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ισραηλοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς κρίσης, στο οποίο οι απειλές αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται οι μονομερείς ενέργειες, συχνά πέρα από τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε επίσης ότι «πρέπει να γίνει σαφές πως δεν μπορεί να επιτραπεί στο καθεστώς των αγιατολάχ να διαθέτει πυρηνικά όπλα και πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε ότι οι βάσεις που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν βάσει συμφωνιών που έχουν επικαιροποιηθεί από ιταλικές κυβερνήσεις όλων των πολιτικών παρατάξεων. «Σε περίπτωση που μας υποβληθεί αίτημα για χρήση τους, αρμόδια να αποφασίσει είναι η κυβέρνηση. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητηθεί από το κοινοβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση», κατέληξε.

