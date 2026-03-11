search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 11:59

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

11.03.2026 11:59
meloni_2808_1920-1080_new
credit: AP

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ξεκαθάρισε από το βήμα της ιταλικής Βουλής ότι η χώρα της δεν συμμετέχει ούτε πρόκειται να συμμετάσχει στην ισραηλοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κοινοβούλιο, παρέχουμε μηχανισμούς αντιαεροπορικής άμυνας στις χώρες του Κόλπου, όπως έχουν ήδη πράξει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία. Πρόκειται για φίλες χώρες και στρατηγικούς εταίρους μας, ενώ στην περιοχή βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί πολίτες, τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε. Παράλληλα, στην περιοχή του Κόλπου βρίσκονται περίπου δύο χιλιάδες στρατιώτες μας. Όπως γνωρίζετε, στείλαμε επίσης ναυτική μονάδα στην Κύπρο για να στηρίξουμε έναν ευρωπαίο εταίρο, το έδαφος του οποίου επλήγη από το Ιράν. Πρόκειται για μια αναγκαία πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης αλλά και πρόληψης», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Παράλληλα, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ισραηλοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς κρίσης, στο οποίο οι απειλές αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται οι μονομερείς ενέργειες, συχνά πέρα από τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε επίσης ότι «πρέπει να γίνει σαφές πως δεν μπορεί να επιτραπεί στο καθεστώς των αγιατολάχ να διαθέτει πυρηνικά όπλα και πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε ότι οι βάσεις που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν βάσει συμφωνιών που έχουν επικαιροποιηθεί από ιταλικές κυβερνήσεις όλων των πολιτικών παρατάξεων. «Σε περίπτωση που μας υποβληθεί αίτημα για χρήση τους, αρμόδια να αποφασίσει είναι η κυβέρνηση. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητηθεί από το κοινοβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία – 50χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με δεκάδες μαχαιρίες

Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες μετά από πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στο Μπιλμπάο (photos)

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

akylas-videoclip
MEDIA

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

SXOLEIO-TOUALETA
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:18
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

1 / 3